На Куп'янському напрямку понад 100 тисяч окупантів: воїн ЗСУ сказав, чи здатні піти у наступ

Окупанти накопичили на Куп'янсько-Лиманському напрямку понад 100 тисяч живої сили та важку техніку. Усе це – заради стримування контрнаступу ЗСУ.

Про це 24 Каналу сказав військовий Збройних Сил України Антон Петрівський. Таким чином ворог намагається не допустити перекидання додаткових підрозділів української армії на успішні напрямки контрнаступальної операції.

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"На цей час це більше "гра м'язами", відвертальний маневр з метою розпорошити українські сили, та запобігти підсиленню тих напрямків, де українці мають успіх. Тобто вони намагаються відвернути нашу увагу від Півдня і Бахмута", – пояснив військовий.

Можливості та плани росіян – "дві великі різниці"

Нині більша частина російських бойових підрозділів залучена у відбитті контрнаступу ЗСУ біля Бахмута та на Півдні. Загарбники не здатні сьогодні сформувати настільки потужне угруповання, щоб здійснити прорив на Куп'янському напрямку.

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"Слід розділяти можливості російської армії та її плани. Ймовірно, вони зосередили там якесь потужне угруповання і певну техніку, але цього недостатньо для наступу", – наголосив Антон Петрівський.

Військовий додав, що росіяни можуть розглядати Куп'янськ як плацдарм для можливого наступу знову на Ізюм, Чугуїв та інші населені пункти, але нині про наступ з їхнього боку не мовиться.

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