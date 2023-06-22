Вдало кошмарять російську піхоту: як українські мінометники працюють поблизу Вугледара

ЗСУ контрнаступають, на Вугледарському напрямку тривають запеклі бої. Піхоті допомагають мінометники, які знищують і поодиноких окупантів, і цілі російські командні пункти.

Так, мінометники 68 ОЄБр ЗСУ показали, як знищують опорний пункт російських військ на Донбасі. Свою роботу вони виконували по одному з таких обʼєктів у районі Павлівки, що на Донеччині.

Дивіться також Це була російська "фортеця": як українські воїни завдяки хитрощам взяли Нескучне

Як українські мінометники знищують росіян на фронті

У підрозділі мінометників 68 ОЄБр є доволі досвідчені воїни. Так, мінометник із позивним "Аїд" підписав контракт зі Збройними Силами ще у 2013 році, тож має за плечима кілька років бойового досвіду в АТО. 25 лютого 2022 року він повернувся до лав ЗСУ.

Як українські мінометники працюють по окупантах: дивіться відео

Військовослужбовець із позивним "Гриша" воював в АТО протягом 2015 – 2016 роках. Після початку повномасштабної війни він також повернувся на фронт. "Італієць" вступив до лав Збройних Сил ще у 1990 році.

Українські мінометники працюють на Вугледарському напрямку / Фото Софії Ніколіної

На озброєнні у них – італійські міномети 1964 року виготовлення. Боєприпаси для цих мінометів різні — як радянські, так і сучасні європейські та американські.

За словами самих мінометників, найкращими снарядами є американські. Адже, по-перше, вони точні, а по-друге, перед запуском можна перемикати "режим" міни з осколкового на фугасний і навпаки.

У Бригаді наразі проводять збір

Вугледарський напрямок є вкрай важливим у контрнаступальних діях ЗСУ, оскільки у разі успіху тут українські воїни переб'ють росіянам важливе логістичне з’єднання: на південь від Вугледара пролягає залізнична колія, яка з'єднує Волноваху та нині окупований Мелітополь. Якщо ЗСУ вдасться взяти її під вогневий контроль, то росіяни втратять ціле залізничне сполучення.

Бійці 68 ОЄБр просять долучитися до збору на машину для них і Геннадія Онопрієнка. На жаль, свого бойового коня українські воїни втратили під час виконання бойового чергування.

Українські військові наголошують, що до цього ніколи нічого не просили й самі справлялися з проблемами, проте зараз потребують допомоги. Вони також зауважили, що кожна гривня – допомагає, а також рятує життя як хлопців на передовій, так і цивільних.

Долучитися до збору можна задонативши гроші на картку Монобанку, на ім'я Олексія Солдатова – 5375 4112 0575 6716.