Готові битися, – Андрющенко розповів, як росіяни у Маріуполі налаштовані щодо контрнаступу ЗСУ

Російські окупанти у Маріуполі серйозно готуються битися за місто. Вони усвідомлюють, що контрнаступ ЗСУ є неминучим, тому посилено будуть оборонні споруди.

А людей загарбники намагаються заспокоїти, щоб вони залишалися у місті. Про це 24 Каналу сказав радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

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"Якщо ми швидко прорвемося до міста, їм навпаки потрібні люди, бо хтось має бути живим щитом. Цивільні окупанти також мають залишатися, тому що до своїх росіяни ставляться так само. У публічному просторі – суцільне заспокійливе: "Росія тут назавжди", – сказав Андрющенко.

Готуються до зустрічі із ЗСУ

Окупанти вже побудували кругову оборону. Зараз вони будують фортифікаційні споруди всередині міста. Розмінування "Азовсталі" відбувається постійно – це також частина підготовки плацдарму для оборони Маріуполя, коли буде наступ України. Вони пробивають коридори до нормального в'їзду до підземних укріплень, де можуть базуватися.

Готують "Азовсталь" як логістичну базу, щоб зберігати усе необхідне на випадок нашого наступу, коли він просунеться до Маріуполя. Вони дуже серйозно до цього готуються,

– повідомив радник голови Маріуполя.

Андрющенко відзначив, що поки ворог не забезпечує оборону дороги на Новоазовськ – з боку Росії. Вони на це дивляться як на головний резервний коридор забезпечення Маріуполя.

"Наразі складно уявити настільки потужний удар, щоб обійти Маріуполь і взяти його в кільце. І вони це розуміють. Саме тому цей напрям не укріплюють, дивляться на нього як на майбутню "дарогу жизні", – каже радник очільника міста.

Ми щиро віримо, що наступ піде таким чином, що весь фронт посиплеться, і вони будуть змушені продемонструвати "жест доброї волі" і самостійно піти з Маріуполя.

"Якщо дійде до взяття Маріуполя, в режимі оборони вони просто доб'ють його. Їм що наступ, що оборона – закінчиться усе однаково – знищенням наших міст та вбивством наших людей", – резюмував Петро Андрющенко.

Андрющенко розповів, як окупанти готуються до контрнаступу ЗСУ у Маріуполі: дивіться відео