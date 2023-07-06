Ще не задіяли весь потенціал: ЗСУ закріплюються на досягнутих рубежах на Таврійському напрямку

Ситуація у зоні відповідальності Сил оборони Таврійського напрямку динамічна та контрольована. На Авдіївському напрямку українські військові стримують російський наступ і дають гідну відсіч штурмовим загонам ворога, які хочуть окупувати Мар'їнку.

Про це 24 Каналу заявив речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень. Він зауважив, що росіяни продовжують зосереджувати свої зусилля, аби не допустити просування українських підрозділів на тих ділянках фронту, де вони атакують.

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"Попри тотальне мінування місцевості на Півдні Запорізької області, маємо ретельні плани продовження наступальних дій. Ударні підрозділи продовжують закріплюватися на досягнутих рубежах", – розповів речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку

Українські армійці розміновують шлях висування. Ефективно працює аеророзвідка ЗСУ. По цілях, які виявили, відпрацьовує артилерія. Є також і контрбатарейна боротьба.

Усе ще попереду

Валерій Шершень зауважив, що командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський казав про те, що ситуація на Півдні стабільна. Проте, Сили оборони зіштовхуються з тотальним мінування полів, протитанковими засобами та атаками росіян з неба.

Пряма його цитата: "Головне, що ми не задіяли ще весь свій потенціал",

– додав речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.

Росіяни артилерією та авіаударами намагаються змусити ЗСУ відійти від своїх планів. Окупанти завдали авіаударів по околицях Авдіївки та Невельського. Б'є ворог і по околицях Красногорівки, Золотої Ниви, Макарівки, Одрадного та Рівнополя Донецької області.

Яка ситуація на Таврійському напрямку: дивіться відео

Втрати ворога на Таврійському напрямку за 5 липня

Загалом протягом 5 липня росіяни 23 рази штурмували позиції ЗСУ. Ворог обстрілював українських військових 586 разів.

"Артилерія Сил оборони Таврійського напрямку потужно працює і вдень, і вночі. Наша артилерія виконала за минулу добу 1293 вогневих завдання. Втрати ворога суттєві", – наголосив речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.

Українські захисники ліквідували 116 росіян. Санітарні втрати ворога – 190 окупантів. Також одного російського солдата ЗСУ взяли в полон.

Українські армійці знищили 47 одиниць озброєння та військової техніки росіян. Серед них, зокрема, танки, артилерійські системи, міномети, бойові броньовані машини, БпЛА та спецтехніка. Також наші бійці завдали потужного удару по району зосередження особового складу та знищили 5 складів ворога.

"Не варто забувати, що людський ресурс у противника переважає. Характерною рисою для нього є постійна ротація. Проте, знищуємо потенціал ворога, створюємо належні умови для просування вперед і подолання його глибоко ешелонованої оборони", – наголосив Шершень.

Контрнаступ ЗСУ