Найперспективніший напрямок: військовий експерт сказав, де чекати українського контрнаступу
ЗСУ продовжують давати гідну відсіч ворогові, боронячи наші рідні землі. Припускають, що невдовзі можна чекати контрнаступу наших захисників на певних напрямках.
Зокрема, йдеться про Мелітополь. Це можливо у тому випадку, якщо вдасться стабілізувати ситуацію на ділянці від Вугледара до Кремінної, і у Бахмуті також. Про це 24 Каналу сказав військовий експерт Андрій Харук.
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Мелітополь є найбільш привабливим напрям. У разі успіху вдасться ізолювати кримське угрупування та війська на лівобережній Херсонщині. Питання в постачання винищувачів, адже потрібно буде забезпечити протиповітряну парасольку над місцем прориву,
– стверджує військовий експерт.
Якщо наші війська прямуватимуть до Азовського моря, додає Харук, вони вийдуть із зони прикриття ЗРК великої дальності. А це – потенційна проблема. Втім, Харук переконаний, що у Генштаб сидять дуже тямущі люди, вони враховують усі ці чинники.
"Дуже спокусливим виглядав би прорив на півночі Луганщини. Але ознак наразі немає, там навпаки росіяни активізувалися", – підсумував військовий експерт Андрій Харук.
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Де росіяни намагатимуться атакувати
- До річниці повномасштабного вторгнення залишається високим ризик просування ворога на трьох напрямках. Мовиться про початок наступальних дій з тимчасово окупованих територій. Як зауважив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, подекуди росіяни будуть створювати ілюзію активізації війська.
- За словами оглядача, про наступальні можливості ворога варто говорити в контексті Бахмутського, Авдіївського та Вугледарського напрямків. Вони є пріоритетними для російських окупантів, там накопичений чималий ресурс. На думку Коваленка, винятком є район Вугледару. Через бажання швидко захопити територію ворог практично нівелював усі ті сили, які мав там, тож наразі можна говорити про тимчасову паузу на цьому напрямку.
- Ближче до 24 лютого, каже оглядач, росіян активізують свої дії у Запорізькій області – буде імітація активізації сил в напрямку Оріхового та Гуляйполя. Що ж до Донецької області – під загрозою Бахмут, Авдіївка, Вугледар. У Луганській області найнебезпечнішими локаціями є Сватове та Кремінна.