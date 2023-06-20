Залужний обрав правильну тактику контрнаступу та потролив Путіна: огляд фронту від Світана
У мережі опублікували відео, де головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний працює над планом контрнаступу. Варто зауважити, що тактика, яку обрав наш генерал, дуже ефективна, що й видно на оперативних напрямках.
Про це в щоденному огляді фронту на 24 Каналі розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан. Раніше повідомлялось, що Залужний провів роботу у військах на найскладніших напрямках.
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Як Залужний потролив Путіна
Світан розповів, що відео, яке опублікували ЗСУ, де генерал Залужний планує контрнаступ – це підтвердження слів Путіна. Дійсно, для Путіна Залужний перебуває за кордоном, тобто, в Україні, й дійсно, він говорить іноземною для Путіна мовою, тобто, українською.
У Путіна, звісно, проблеми зі сприйняттям дійсності. Він навіть не розуміє, що таке "за кордон" і що таке "іноземна мова". Це підтвердження, щоб у Путіна не склалась думка про свою ницість, як мінімум. Звісно, я говорю саркастично,
– зазначив військовий експерт.
Яку тактику наступу обрав Залужний
Полковник запасу ЗСУ продовжив, що Залужний обрав правильну й ефективну тактику контрнаступу. ЗСУ займаються фланговими ударами, аби оточити першу лінію оборони росіян, знищити її або взяти в полон. Тим часом ця перша лінія росіян має викликати підмогу – війська росіян з другої лінії фронту.
ЗСУ провокують росіян на такий рух, аби в русі знищити їх за допомогою артилерії. Не дивно, що за добу наші війська ліквідували 1000 росіян, що означає, що ще 1000 росіян важко поранені й на поле бою вони не повернуться, ще 23 стволи артилерії, 15 ББМ, 8 танків і 1 гелікоптер "Ка-52".
Огляд фронту від Світана: дивіться відео
Як намагаються відповідати росіяни
За словами Світана, росіяни намагаються затягти нас туди, куди нам складніше, а відповідно їм легше, постачати техніку. Тому ЗСУ працюють біля Оріхова, туди нам найменший "рукав", а росіянам з Ростову, зокрема, важку техніку тягнути туди, можливо, й кілька діб.
Росіяни намагаються затягнути нас на Схід, на Донецький і Луганський напрямок. Там з Росії найкоротший "рукав" постачання. Зокрема, до Луганського фронту, куди з Валуйок усього кілька десятків кілометрів. Щодо Бахмутського напрямку, то там, як і передбачалось, Пригожин створив капкан російським військам.
"Це на 100% програшний для росіян напрямок. На півночі Бахмута ЗСУ відкушують окуповані території, як на Півдні України. Росіянам рано чи пізно доведеться звідси піти, бо вони потраплять в оперативний котел. Ми вже говорили про те, що відступати їм доведеться до Попасної", – наголосив військовий експерт.
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