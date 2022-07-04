По різних цілях одночасно: ЗСУ поділилися кадрами нічних ударів з HIMARS по ворогу на Запоріжжі

На Запоріжжі наші герої поволі просуваються вперед та женуть російських загарбників з України. Важливу роль у цій справі відіграють надані партнерами РСЗВ HIMARS.

Реактивні системи залпового вогню HIMARS – неймовірна важлива допомога партнерів для ЗСУ. Завдяки їм шалена вогнева перевага росіян поволі нівелюється, а наші майстерні воїни завдають ворогу просто нищівних ударів.

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Робота HIMARS

Наші героїчні воїни роблять усе можливе для того, щоб звільнити Запоріжжя від російських окупантів. З РСЗВ HIMARS контрнаступ ЗСУ проходить ефективніше.

У Генеральному штабі ЗСУ поділилися кадрами нічної роботи HIMARS. Сховатися від її ракет ворогу не вдасться – у майстерних руках наших воїнів вона б'є одразу по кількох позиціях окупантів.

Нічна робота HIMARS: відео

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ЗСУ вдалося вдарити по багатьох складах російських окупантів на Донеччині. Цей удар став болючим для ворога, адже він дуже покладається на свої великі запаси снарядів для руйнування українських міст.

Контрнаступ ЗСУ на Херсонщині також триває. Наші захисники та захисниці успішно вибивають ворога з вигідних позицій. Просування у напрямку Херсона повільне, але невпинне. Росіяни запланували проведення так званого "референдуму" на вересень, але чи вдасться їм протриматися так довго – наразі відкрите запитання.

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