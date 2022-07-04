Генштаб показав, як HIMARS "демілітаризують" росіян на Запорізькому напрямку

Допомога наших партнерів вже активно допомагає ЗСУ бороти російських загарбників. Особливо ефективно себе проявляє РСЗВ HIMARS, на яку Україна покладає великі сподівання.

Росіянам вже недовго залишилося тішитися зі своєї шаленої вогневої переваги. Зовсім скоро завдяки підтримці цивілізованого світу сили зрівняються, й тоді окупанти сильно пошкодують про кожен злочин, який вони вчинили проти України та українців.

Читайте також Окупанти визначилися з датою "референдуму" та записали всіх вчителів у "виборчі комісії"

HIMARS вже активно нищать окупантів