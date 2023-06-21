Це не зупинка контрнаступу: Жданов пояснив, що таке пауза в просуванні ЗСУ

ЗСУ продовжують наступальні дії на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Росія намагається контратакувати українських бійців, тому нашим захисникам доводиться іноді робити паузу. Однак це точно не зупинка контрнаступу.

Про це у своєму стрімі розповів військовий експерт Олег Жданов, повідомляє 24 Канал. За його словами, пауза у наступальних діях потрібна для відторгнення атак окупантів.

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Зустрічний бій

Олег Жданов зазначив, що українські захисники просунулись вглиб оборони ворога. Росіяни намагаються відновити втрачене та контратакують ЗСУ. Наші війська іноді роблять паузу.

Це не загальна зупинка наших військ щодо контрнаступу. Це для відторгнення контратак противника. Коли вони контратакують, щоб зупинити просування наших військ, виходить зустрічний бій – найскладніший вид бою,

– пояснив він.

Військовий експерт підкреслив, що результат зустрічного бою – найбільш непередбачуваний. Аби мати гарантований успіх, необхідно зупинитись та зайняти оборону.

"Це буде поспішно зайнята оборона, але набагато більше шансів відбити контратаку ворога, що у нас і виходить. Ми встигаємо, зупиняємось та швидко переходимо до оборони. Вони контратакують, ми їх розбиваємо, а після цього відновлюємо рух вперед або продовжуємо закріплюватись на тому ж рубежі, на якому й стояли", – додав Жданов.

Жданов про паузу в просуванні ЗСУ: дивіться відео

Наступальні дії ЗСУ