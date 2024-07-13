Україна зможе провести контрнаступальні операції у 2024 - 2035 роках: в ISW вказали, що потрібно

Україна спробує перехопити тактичну ініціативу на полі бою, проводячи обмежені контратаки на окремих ділянках фронту. Можливості та інтенсивність контратак залежатиме від надходження західної допомоги.

Про це ідеться в оцінках Інституту вивчення війни (ISW). Там вважають, що українські війська будуть оборонятися наступних 6 місяців і не зможуть провести широкомасштабну контрнаступальну операцію до 2025 року.

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Обмежені контратаки

При цьому зазначають, що українські захисники вже намагаються перехопити тактичну ініціативу, проводячи обмежені контратаки на окремих ділянках фронту.

"ЗСУ будуть здатні проводити обмежені контрнаступальні операції, навіть перебуваючи в обороні, в залежності від надходження західної допомоги", – ідеться у звіті.

Контрнаступу не буде до 2025 року

The New York Times з посиланням на високопосадовеця НАТО пише, що Силам оборони України доведеться дочекатися більшої західної допомоги у сфері безпеки і розгорнути більше своїх сил на фронті, перш ніж проводити контрнаступальні операції. І що Україна, ймовірно, не зможе провести ці операції до 2025 року.

Високопосадовець також зазначив, що українські війська будуть в оборонному режимі упродовж наступних 6 місяців (до січня 2025 року). При цьому росіянам навряд чи вдасться досягти значних успіхів за цей час.

Аналіз ISW

Аналітики ISW теж вважають, що російські окупанти навряд чи зможуть досягти оперативно значущих успіхів в Україні, а кремлівські наративи про "уявні перемоги" передбачають "поступове повзуче просування російських військ, а не швидке оперативно значуще маневрування".

Наразі Україна вирішує кадрові проблеми і формує кілька нових бригад, а надання західної безпекової допомоги, необхідної для оснащення цих бригад, визначить, коли і в якому масштабі Україна зможе контратакувати.

Менші українські контрнаступальні операції допоможуть у досягненні оперативно важливих цілей. Це дозволить ЗСУ підірвати здатність Росії використовувати ініціативу на усій лінії фронту і зменшити тиск на українські сили,

– ідеться у звіті.

Водночас ці операції не обов'язково мають бути окремими широкомасштабними. Це може бути серія успішних складних контрнаступальних операцій, які відбуватимуться наприкінці 2024 і продовжаться у 2025 році.