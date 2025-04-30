У "Росатомі" заявили про готовність до обговорення присутності США на Запорізькій АЕС

У середу, 30 квітня, глава російського "Росатома" Алєксєй Ліхачов зробив заяву про Запорізьку атомну електростанцію. Країна-агресорка нібито готова обговорити зі США їхню присутність на об'єкті в межах "українського врегулювання".

Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ, передає 24 Канал. Однак Москва наразі буцімто не отримувала жодних пропозицій від Вашингтона.

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Що в Росії кажуть про ЗАЕС

Напередодні міністр закордонних справ Сєргєй Лавров заявив, що в межах мирної угоди "змін" в управлінні ЗАЕС не передбачається. Однак тепер у "Росатомі" готові розглянути присутність США на об'єкті.

У разі ухвалення політичного рішення керівництвом країни, ми готові обговорити це (присутність США на Запорізькій АЕС – 24 Канал) з американською стороною,

– зазначив 30 квітня Ліхачов.

Нагадаємо, нещодавно в Reuters оприлюднили текст "остаточної мирної пропозиції США", яку американський спецпредставник Стів Віткофф нібито представив європейським чиновникам.

У документі йдеться про повернення Україною контролю над Каховською греблею та Запорізькою АЕС, щоправда, об'єктом керуватимуть американці, розподіляючи електроенергію "обом сторонам".