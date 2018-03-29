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Контролюйте не емоції, а реакцію на них: поради психотерапевта

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Чому варто знати, чим відрізняються емоції та почуття
Чому варто знати, чим відрізняються емоції та почуття / Фото з відкритих джерел

Психотерапевт Геннадій Мустафаєв розповів, чим відрізняються почуття та емоції, як вони виникають, про що свідчать і чи потрібно з ними боротися.

Про це психотерапевт розповів в ефірі щотижневої авторської програми "Тільки спокійно" на Радіо НВ, повідомляє НВ.

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Емоції і почуття - не одне й те ж

Багато хто помилково вважає емоції і почуття одним й тим же поняттям, але насправді це не так.

"Це різні категорії. Емоції виникають у нас ситуаційно, вони прив'язані до якоїсь події. Почуття пролонговані, вони розтягнуті в часі. Наприклад, почуття любові до рідної людини, якщо воно є, воно існує з нами, умовно, завжди. Якщо ми любимо по-справжньому. Якщо ж ми говоримо про емоцію, то вона прив'язана до якоїсь події. Я люблю цю людину, але якщо він зробив щось, що мене образило, я можу злитися, можу навіть ненавидіти", — пояснює психотерапевт Геннадій Мустафаєв.

Не існує "неправильних" емоцій

"Вони всі хороші, вони всі мають право на існування, вони всі важливі для нас, тому що говорять про наші потреби, про те, що ми живі, що ми переживаємо. І коли говорять "контролюй свої емоції", я не згоден. Ми не можемо контролювати свої емоції, тому що це хімія. Якщо я переживаю страх, то це реакція всього мого організму, вся моя вегето-судинна система реагує на ситуацію страху. Це наші тваринні механізми", — говорить кандидат психологічних наук.

Контролюйте не емоції, а свою реакцію на них

Ми не можемо підпорядкувати собі емоції, але можемо контролювати їх фізичний прояв.

"Якщо я, переживаючи ту чи іншу емоцію, не можу контролювати свою поведінку, наприклад, злість або сексуальне збудження, то я поводжу себе як психопат, і суспільство мене сприймає саме так", — зазначає психотерапевт.

Ми в силах пережити і внутрішньо прийняти будь-яку свою емоцію, не доводячи свій стан до "внутрішнього вибуху", через який може статися неадекватна зовнішня реакція організму.

"Дуже важливо, щоб ми всі пробували розвивати в собі здатність промовляти свої емоції. Ця здатність, яку реально розвивати. І коли у нас буде розвиватися чутливість, ми будемо намагатися максимально, з якоюсь певною частотою, задавати собі питання: "А що я зараз відчуваю, як я ставлюся до тієї чи іншої ситуації, що це за переживання?", — ділиться порадою Геннадій Мустафаєв.

Теги: LifeStyle Здорове життя Психологія Поради Здоров'я
Джерело: 24 Канал
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