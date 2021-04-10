Контрпропаганда: Ткаченко вказав, про що щодня повинні гучно говорити всі політики у ЗМІ

Україна повинна захищатися не тільки на військовому, а й на інформаційному фронті – адже й там Росія активізувалася. А для цього потрібно розвивати медіаграмотність, критичне мислення і контрпропаганду.
Джерело:телеграм Олександра Ткаченка
Все це допоможе "боротися з фейками та вкидами" Кремля. Таке переконання висловив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.
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Боротися з Росією її ж методами – безперспективно
Міністр інформаційної політики вважає, що боротися з фейками та вкидами Росії її ж методами – безперспективна справа.
Фокус захисту нашої країни на інформаційному фронті – це медіаграмотність, розвиток критичного мислення і контрпропаганда,
– наголосив Ткаченко.
У рамках цієї контрпропаганди Україна повинна мати власні наративи, які "резонують із нашою культурною традицією і пов'язані із нашим баченням розвитку країни й себе в цій країні".
Про українські наративи контрпропаганди
Передовсім, як наголосив міністр, "українські наративи потрібно постійно тримати в інформаційному полі". Простіше кажучи, їх треба постійно озвучувати – а робити це мають і політики, і всі інші українці.
Серед головних наративів:
- Україна – європейська держава.
- Росія – держава-агресор.
Об’єднуючи їх, отримуємо: Україна – європейська держава, що протистоїть агресору. Українець – захисник. Власної держави, власної оселі, власного побуту,
– вказав Ткаченко.
Інші наративи також потрібні. Наприклад:
- Про успіх. Про втілення мрій та планів, оптимізм – все те, через що люди пишаються своєю країною.
- Про свободу. Адже українці – вільні люди, які поважають своє право і право інших бути собою й бути різними.
- Про гостинність. Україна ж різноманітна, і може стати магнітом для туристів з усього світу.
- Про історію. Бо ж Україна викорінює номенклатурно-диктаторське минуле зі своєї пам’яті.
- І про економіку. Адже України має успішне економічне майбутнє.
Україні потрібні свої наративи. Це – основа основ, від якої можна будувати країну. Це ті меседжі, які щодня мають казати вголос всі українські політики у всіх ЗМІ,
– підсумував Олександр Ткаченко.
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