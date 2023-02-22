"Кличуть фарш на війну": концерт з Путіним у "Лужниках" не сподобався зазомбованим росіянам

У "Лужниках" влаштували масштабний концерт, щоб показати підтримку російського суспільства щодо війни проти України. Однак цей цирк не сподобався навіть росіянам.

Більшість росіян навіть не розуміють, що відбувається. 24 Канал детальніше розповість про реакцію людей на цирк у "Лужниках".

До теми "Шабаш" Путіна на "Лужниках": що диктатор сказав росіянам перед роковинами вторгнення в Україну

Реакція росіян на концерт у "Лужниках"

Деякі росіяни почали жартувати у соцмережах, що завдяки масштабному концерту Владімір Путін закликає їхати на війну в Україну, а точніше – збирає "фарш" на фронт.

Окрім цього, росіян розлютило те, що поки Путін зі своїм кодлом виступає у "Лужниках", то міноборони Росії нічого не робить і залишило без нічого найманців ПВК "Вагнера".

"Не зрозумію на честь чого святкуємо щось?"

"Вже не знають, як закликати фарш на війну"

"Маріуполь бомблять новими ракетами підвищеної дальності, а в них концерти та свята"

"Нагнали бездарів"

"Чому ЗМІ не висвітлюють відсутність снарядів у "вагнерівців", що відбувається?"

"Мр*зі, стільки людей поклали, сидять ви**буються людськими життями. За худобу людей тримають"

Росіяни відреагували на "шабаш" у "Лужниках" / Скриншоти

Путін у "Лужниках": про що говорив диктатор

Концерт Кремля підтримало чимало російських артистів, які погодилися виступити. За даними російських опозиційних ЗМІ, масовку на концерт набирали за гонорар 500 рублів, а студентам обіцяли звільнення від пар.

Владімір Путін бурмотів про сім'ю, "родіну" та її "защітніків" й цинічно зацитував молитву. Тим часом масовка у залі відверто нудьгувала, а масовка на сцені стояла з понурими виразами у передчутті "пакетизації".

Також Путін заявив, що окупанти буцімто проявляють "мужність" та "героїзм".

Після цього Путін заверещав "ура" й привітав всіх росіян з "дньом защітніка отєчєства". Тобто – з днем "пакетизації".

Це другий подібний концерт від початку повномасштабного вторгнення Росії, на якому виступив Путін. Попередній "шабаш" був 18 березня 2022 року.

До речі, також під час концерту у "Лужниках" викрадених з Маріуполя дітей змушували обіймати якогось "дядю Юру", який "спас сотні тисяч дєтєй" з-під бомб, які скидала Росія. Дівчинка зізналася, що "забула слова".