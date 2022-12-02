Ми їм у дипломатії влаштували хорор, а вони нам – трилер, – Кулеба про конверти з очима тварин

До українських посольств 2 грудня надійшли пакунки із закривавленими рештками тварин. Усі ці інциденти ретельно розслідуватимуть.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє 24 канал. За його словами, люди, які таке вигадали, – небезпечно хворі.

До теми Це просто люди хворі на голову, – Кулеба про тих, хто надсилав конверти з частинами тварин

Кулеба прокоментував історію із закривавленими конвертами

Міністр закордонних справ заявив, що українська дипломатія влаштувала Росії хорор, а у відповідь отримала трилер.

Власне, ось така співмірність зусиль. Але ми влаштували Росії та її друзям саме фільм жахів, і вони переживають одну поразку за іншою на дипломатичному фронті,

– заявив Кулеба.

За словами очільника МЗС, він не може стверджувати, що надсилання закривавлених пакунків посольствам – це дії безпосередньо російських спецслужб. Проте те, що це пов'язано з Росією, для Кулеби є беззаперечним.

"Дочекаємось висновків слідства, але ми розкрутимо цей ланцюжок до останнього елемента з усіма країнами, в яких сталися інциденти. Ці слідства будуть вести в кожній країні, ми будемо розплутувати клубок в кожній країні. В Україні також буде розслідування цих випадків. Ті люди, які придумали цю операцію, вони просто хворі на голову, бо вирізати очі у тварини, класти в конверт та розсилати, здорова люди на таке не здатна", – підсумував міністр.

Терор посольств у різних країнах: коротко