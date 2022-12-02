Ми їм у дипломатії влаштували хорор, а вони нам – трилер, – Кулеба про конверти з очима тварин
До українських посольств 2 грудня надійшли пакунки із закривавленими рештками тварин. Усі ці інциденти ретельно розслідуватимуть.
Про це в ефірі національного телемарафону розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє 24 канал. За його словами, люди, які таке вигадали, – небезпечно хворі.
До теми Це просто люди хворі на голову, – Кулеба про тих, хто надсилав конверти з частинами тварин
Кулеба прокоментував історію із закривавленими конвертами
Міністр закордонних справ заявив, що українська дипломатія влаштувала Росії хорор, а у відповідь отримала трилер.
Власне, ось така співмірність зусиль. Але ми влаштували Росії та її друзям саме фільм жахів, і вони переживають одну поразку за іншою на дипломатичному фронті,
– заявив Кулеба.
За словами очільника МЗС, він не може стверджувати, що надсилання закривавлених пакунків посольствам – це дії безпосередньо російських спецслужб. Проте те, що це пов'язано з Росією, для Кулеби є беззаперечним.
"Дочекаємось висновків слідства, але ми розкрутимо цей ланцюжок до останнього елемента з усіма країнами, в яких сталися інциденти. Ці слідства будуть вести в кожній країні, ми будемо розплутувати клубок в кожній країні. В Україні також буде розслідування цих випадків. Ті люди, які придумали цю операцію, вони просто хворі на голову, бо вирізати очі у тварини, класти в конверт та розсилати, здорова люди на таке не здатна", – підсумував міністр.
Терор посольств у різних країнах: коротко
- До посольства України в Мадриді нещодавно надіслали підозрілий конверт, який вибухнув у руках коменданта. Чоловік зазнав незначних поранень, однак потрапив до лікарні.
- Пізніше посол України в Іспанії Сергій Погорельцев повідомив, що лист адресували йому. Проте кореспонденція викликала підозру, тож нею спочатку зайнявся інший співробітник. Вибух у посольстві розслідують як теракт.
- Подібна посилка з вибухівкою прийшла й до компанії Instalaza, яка виробляє зброю. Аналогічні відправлення отримали на авіабазі Торрехон-де-Ардос, у Міноборони Іспанії та посольстві США в Іспанії. Також ще 24 листопада посилку з бомбою надіслали прем'єр-міністру Іспанії Педро Санчесу.
- Своєю чергою, 2 грудня українські дипустанови у різних країнах почали одержувати закривавлені конверти, в яких лежали очі тварин. Пакет прийшов і до посольства України в Мадриді, куди раніше відправляли вибухівку.