Конвой з гумдопомогою, який направлявся у Маріуполь, потрапив під обстріл "Градами"

Російські терористи продовжують своє відверте знущання з мирного населення. Вони обстріляли "Градами" гумконвой, який їхав до Маріуполя.

Спершу колона з гуманітарною допомогою зникла. Про це заявив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Нагадаємо До Маріуполя їде гуманітарна допомога: відео

Напередодні українська сторона змінила маршрут гумконвою, щоб уникнути провокацій від російських орків, однак цього виявилось замало.

Крім того, пункт призначення був засекреченим, однак окупанти вирішили, що ним буде саме штаб Червоного Хреста та здійснили туди авіаналіт.

Унаслідок атаки, на щастя, ніхто не постраждав. Вантаж автобусів також цілий. Однак сьогодні гумконвой до Маріуполя не потрапить.

Сьогодні гумконвою в Маріуполі не буде. Ніякого навіть натяку на зелений коридор. Ніякого натяку режиму тиші. Чергова москальська пастка. Сьогодні ми їх трохи переграли з маршрутом, але цього виявилось замало,

– заявив Андрющенко.

Однак команда, яка керує гумконвоєм, зараз розглядає різні варіанти того, як доставити допомогу до Маріуполя.

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