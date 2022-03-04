Копайте рови, зводьте фортифікаційні споруди, – мер Запоріжжя

Українські Збройні сили дають гідну відсіч ворогу на запорізькому напрямку. Однак для того, щоб допомогти нашим бійцям, мешканці Запоріжжя також мають стати на захист свого міста.

Як повідомив мер Запоріжжя Анатолій Куртєв, окупанти зазнають чималих втрат, кидають техніку та здаються у полон, але продовжують намагатися розвивати наступ.

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Він наголосив, що передмістя Запоріжжя надійно укріплене. Але ще раз закликаю усіх долучатися до укріплення своїх районів. Копайте рови, зводьте фортифікаційні спорудження. Якщо можете, несіть пусті мішки. Підприємці, допомагайте з технікою! За інформацією про те, як саме ви можете долучитися до укріплення, звертайтеся до ваших районних адміністрацій,

– пояснив Куртєв.

Мер Запоріжжя додав, що разом ми вистоїмо та покажемо ворогу дорогу у напрямку у його руського корабля.

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Станом на 4 березня 10:00 ЗАЕС під контролем російських військових. Місто заблоковано з усіх сторін. Там багато техніки ворога.

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