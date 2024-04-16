У Копенгагені обвалися 56-метровий шпиль біржі Берсен: моторошний момент потрапив на відео

У Копенгагені 16 квітня зранку спалахнула Стара фондова біржа, яка є найстарішою у світі. Унаслідок пожежі 56-метровий шпиль обвалився.

Моторошний момент руйнування історичної будівлі потрапив на відео. Кадри пожежі на біржі Берсен у центрі Копенгагена публікують у мережі, передає 24 Канал.

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У Копенгагені обвалився 56-метровий шпиль

Близько о 08:30 16 квітня у Копенгагені спалахнула масштабна пожежа на фондовій біржі Берсен. Це найстаріша біржа у світі й найстаріша будівля у Копенгагені, адже вона була збудована ще у 1625 році.

Пожежа охопила будівлю біржі дуже швидко. Внаслідок загоряння було зруйновано частину будівлі – обвалився шпиль та частина даху.

Варто зауважити, що висота шпилю – 56 метрів. Він також був витвором архітектури, адже виконаний у формі переплетених хвостів драконів. Моторошний момент падіння шпилю потрапив також на відео.

Момент обвалу 56-метрового шпилю: дивіться відео

Падіння шпилю з іншого ракурсу: дивіться відео

Влада Копенгагена порівнює цю пожежу з загорянням Собору Паризької Богоматері у Парижі у 2019 році.

Що відомо про зруйнований шпиль

Журналісти Reuters пишуть, що дракони на даху символізували захист. Річ у тім, що спочатку будівлю збудували для розміщення магазинів. науковці говорять, що коли будували біржу Берсен, то уявляли, як Данія матиме багато золота, а дракони – оберігатимуть його, як у стародавніх казках.

Шпиль також мав 3 корони у верхній частині. Вони символізували королівства Данії, Норвегії та Швеції. Присутність драконів на даху сприймалася як захист від ворогів.

Чинний король Данії Фредерік X відреагував на пожежу та опублікував щемливий допис у мережі.

Важлива частина нашої архітектурної спадщини й досі горить. Протягом поколінь характерний шпиль дракона характеризував Копенгаген як "місто веж". До сьогодні ми вважали історичну будівлю прекрасним символом нашої столиці,

– написав король Данії.

До слова, будівля фондової біржі була на реставрації. Частина даху була перекрита деревом, що збільшило площу пожежі. За приблизними оцінками, на ліквідацію пожежі рятувальникам знадобиться щонайменше 24 години.