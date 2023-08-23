"Слуга народу" Копиленко потрапив у ДТП за участі трьох авто: нардепа госпіталізували
Джерело:"Українська правда"
Аварія сталася на трасі Київ – Чоп. Крім нардепа Олександра Копиленка, постраждали також двоє малолітніх дітей.
Дорожньо-транспортна пригода сталася 22 серпня о другій половині дня на Львівщині. За попередніми даними, три автомобілі зіткнулися на трасі Київ – Чоп.
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Депутат перебував на пасажирському сидінні
Поліція ще вивчає обставини події. Наразі відомо, що народний депутат Олександр Копиленко перебував на пасажирському сидінні автомобіля Toyota Camry, яким керував 36-річний житель Ужгорода. Інші участники ДТП – це Toyota RAV4, за кермом якого був 42-річний мешканець Львівщини, та Kia Sportage під керуванням 23-річної мешканки Волинської області.
На момент аварії в Kia Sportage перебувало двоє дітей: 10-річний хлопчик та дівчинка віком 12 років. Обох малолітніх госпіталізували. Також у лікарню доправили й 62-річного Копиленка.
У фракції "Слуга народу" пообіцяли надати деталі події згодом. Також немає точної інформації, наскільки важкими є травми потерпілих.
Нагадаємо, що Олександр Копиленко отримав мандат нардепа у 2019 році. Він пройшов до Верховної Ради як 135-ий номер від партії "Слуга народу" та безпартійний.
Нардеп від "Слуги народу" потрапив у ДТП за участі трьох авто / Фото Нацполіція Львівщини
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