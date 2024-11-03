Двічі вражали "Адмірал Котов" у районі Босфору: в Group 13 розповіли про найскладнішу операцію

Найскладнішою операцією у спецпідрозділу ГУР Group 13 у Чорному морі було ураження російського судна "Адмірал Котов". Цей корабель до його знищення двічі вражали у районі протоки Босфор.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова командира спецпідрозділу Group 13 з позивним "Тринадцятий" в етері національного маратону. "Адмірал Котов" був знищений у березні цього року.

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Що розповіли у Group 13 про свої операції у Чорному морі

"Тринадцятий" зазначив, що ворожий корабель "Адмірал Котов" є найновішим та найсучаснішим зі знищених російських військових суден спецпідрозділом ГУР.

Це наша третя робота по ньому, ми до цього двічі уражали в районі Босфору. Тому я думаю, що це поки що найскладніша робота,

– сказав командир Group 13.

Він також наголосив, що його спецпідрозділ здебільшого використовує однакову кількість дронів під час операції над важливими цілями. Однак яка саме це кількість, "Тринадцятий" не назвав.

Розвідник, окрім того, розповів, що після того, як росіяни двічі замінила командування Чорноморського флоту, операції планувати стало не надто важче. Проте наразі російські військові кораблі не виходять в акваторію моря.

"Ми продовжуємо роботу для того, щоб все-таки їх діставати в місцях базування. Це важче, я згоден. Але пам'ятаєте, коли вони блокували зерновики? Коли в нас абсолютно портова інфраструктура була повністю заблокована? Зараз ми здійснили це з ними. Єдине, чим ми відрізняємося від них, ми не чіпаємо цивільні судна", – зауважив "Тринадцятий".

Він також резюмував, що зараз Чорноморський флот Росії абсолютно заблокований та абсолютно не виконує свою функцію.