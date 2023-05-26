Український дрон атакував російський корабель "Іван Хурс": опублікували відеодоказ удару

У мережі опублікували відео, на якому зафіксовано момент ураження російського розвідувального корабля "Іван Хурс" українським морським дроном в акваторії Чорного моря.

Відео ЗМІ отримали від джерел у військових колах. Як мінімум один український морський безпілотник зміг упритул наблизитися до цілі

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Розвідувальний корабель Чорноморського флоту Росії "Іван Хурс" було атаковано за 74 кілометри на Північ від протоки Босфор.

Момент ураження російського корабля "Іван Хурс": відео

В Росії визнали атаку

24 травня в Міноборони країни-агресора заявили, що неподалік від протоки Босфор три українські надводні дрони атакували "Іван Хурс". При цьому заявлялося, що їх усі знищили, а корабель нібито не постраждав.

Однак, уже наступного дня у мережі опублікували відео, на якому один з безпілотників упритул наблизився до корабля.

Тож, "Іван Хурс" таки отримав пошкодження і його екстрено ремонтують. Повідомляли, що на це знадобиться щонайменше півроку. Ба більше, а кілька членів його екіпажу отримали поранення.

Окупанти навіть перекривали рух на Кримському мосту під приводом "навчань", а в Чорне море терміново випустили фрегат "Адмірал Макаров" з 8 "Калібрами".