Чи добудують – питання із зірочкою, – Плетенчук про російський корабель "Іван Рогов" у Керчі

Росіяни намагаються добудувати в тимчасово окупованій Керчі, що в Криму, найбільший десантний корабель "Іван Рогов". На заводі у цьому ж місті у листопаді 2023 року був знищений ракетний корабель "Аскольд".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова речника Військово-Морських Сил Дмитра Плетенчука в етері телеканалу "Еспресо".

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Що кажуть у ВМС про будування корабля "Іван Рогов" ворогом

Дмитро Плетенчук зазначив, що офіційних приводів у росіяни зупинити будівництво корабля "Іван Рогов" – не було. Адже на це були виділені бюджетні кошти, які потрібно освоювати.

А результат можна було побачити на цьому ж заводі з малим ракетним кораблем "Аскольд". Мабуть, росіяни розраховують, що поки будуватимуть кілька років корабель "Іван Рогов", то щось зміниться. Станом на зараз це є просто заготівлею, якій ще далеко до бойової одиниці,

– зауважив капітан.

Він підкреслив, що росіяни закладали будівництво двох одиниць кораблів, але й були інші проєкти для реалізації в Криму. Плетенчук наголосив, що, звичайно, будувати судна в анексованому українському півострові для ворога набагато цікавіше, ніж десь на півночі Росії.

А найбільш активні заводи у росіян зараз – в Татарстані. Там будують усі ракетні кораблі й в Балтійське море, і в Каспійське, і в Азово-Чорноморський регіон.

"А щодо проєкту "Іван Рогов", то до кінця його реалізації ще дуже багато часу. Імовірніше, росіяни ніяк не можуть позбутися болю щодо втрачених "містралях", які їм не дісталися від Франції. Це фактично за типом є дуже схожими проєктами. Але чи зможуть вони добудувати корабель "Іван Рогов", то це питання з зірочкою", – сказав Дмитро Плетенчук.

До слова, раніше журналісти Defense Express розповідали, що Росія будує найбільший корабель Чорноморського флоту "Іван Рогов", який зможе вмістити 90 одиниць техніки, серед яких 15 гелікоптерів.

Будівництво "Івана Рогова" ведеться на заводі "Залив" у Керчі, але відстає від графіка. Його завершення очікують не раніше 2027 року.