Зможе вмістити до 90 одиниць техніки: Росія будує в Керчі найбільший корабель "Іван Рогов"

Росія активно будує найбільший та найпотужніший корабель Чорноморського флоту – "Іван Рогов". Планується, що судне буде набагато більшим за крейсер "Москва" та зможе вмістити 90 одиниць техніки, серед яких – 15 гелікоптерів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Defense Express.

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Що відомо про будівництво найбільшого корабля "Іван Рогов"

Росія успішно будує всій найбільший корабель Чорноморського флоту "Іван Рогов". Однак, від власного графіка окупанти однаково відстають

Так, у мережі з'явилися нові супутникові знімки, на яких зафіксували будівництво універсального десантного корабля проєкту 23900 "Іван Рогов". Відомо, що судно збирають на потужностях заводу "Залив" у тимчасово окупованій Керчі. Порівняно з липнем 2024 року, окупанти успішно будують корпус судна.

Будівництво "Івана Рогова" у 2024 році (зліва) і зараз: дивіться фото

Характеристики "Івана Рогова" були закладені ще у 2020 році. Тоді було підписано контракт на будівництво двох універсальних десантних кораблів. Кожен з них має нести 15 вертольотів, вміщувати 75 одиниць техніки, 3 десантні катери та брати на борт до 900 морських піхотинців. Що стосується водозаміщення, то мовиться про 30 тисяч тонн.

Орієнтовна вартість будівництва найпотужнішого корабля Чорноморського флоту "Іван Рогов" на початковому етапі оцінювалася у 100 мільярдів рублів.

"Іван Рогов" планується як набагато більше та потужніше судно, аніж крейсер "Москва". Для порівняння:

нове судно матиме довжину та ширину корпусу до 220 метрів, а висотою сягатиме 40 метрів;

крейсер "Москва" до свого потоплення був найпотужнішим судном Чорноморського флоту Росії, мав довжину корпусу в 186 метрів та повне водозаміщення в 11,49 тисячі тонн.

Росія планувала включити корабель "Іван Рогов" до складу Чорноморського флоту вже у 2025 році. Втім, поточні темпи будівництва судна свідчать про те, що окупанти хоч би до 2027 року встигли провести перші ходові випробування. Водночас статус будівництва другого судна проєкту 23900 залишається невідомим.

Однак з іншої сторони, якщо Росія таки зможе добудувати в оглядній перспективі хоча б "Іван Рогов" як головний корабель проєкт 23900, то це означатиме зростання рівня загрози від Кремля в Чорноморському регіоні, в першу чергу для України. Навіть якщо самі росіяни цей УДК триматимуть виключно в Новоросійську, аби уберегти цю "дорогу іграшку" від ураження Силами оборони України,

– резюмували журналісти.

До слова, нещодавно журналісти з'ясували, що Росія будує нову військово-морську базу для свого флоту. Вона розташована в окупованій частині Грузії – у місті Очамчире.