Резніков повідомив про створення корабельної коаліції для України: які країни вже долучилися

Велика Британія передала Україні два тральщики-шукачі мін. До "корабельної ініціативи" також мають намір приєднатися Нідерланди й Бельгія.

Про створення "корабельної коаліції" на підтримку України повідомив міністр оборони Олексій Резніков на спільному брифінгу з міністеркою оборони Нідерландів в одеському медіацентрі "Україна".

Дивіться також Україна розраховує отримати від партнерів мільйон снарядів та ППО, – Резніков

Тепер є тренд на створення певних коаліцій в інтересах України. Була танкова ініціатива, яка стала танковою коаліцією. Перед тим була артилерійська ініціатива, яка стала артилерійською коаліцією,

– зазначив Резніков.

І пояснив, що оголошення Нідерландів про передачу Україні мінних тральщиків (мисливці на міни), можна говорити, що створюється корабельна коаліція.

Які країни долучились до "корабельної коаліції"

За його словами, Великобританія вже передала два мінні тральщики, на яких уже офіційно перебувають українські екіпажі та піднятий прапор ВМС ЗСУ.

Вже щонайменше 3 країни є в складі цієї коаліції. Морська держава Україна буде розвивати свій флот. Також ми будуємо український флот в Туреччині. Можемо сміливо говорити, що утворена корабельна коаліції,

– наголосив міністр.

До теми Чорноморський флот Росії і ВМС України: наскільки змінився їхній потенціал за рік

Допомога від Нідерландів

Під час пресконференції міністерка оборони Королівства Нідерланди Кайса Оллонгрен оголосила, що її країна надасть Україні два тральщики-шукачі мін класу Alkmaar, а також розпочне навчання українських військових.

Це буде здійснено разом із Бельгією та іншими нашими союзниками. Човни будуть готові до використання у 2025 році. Це така контрибуція у спроможності військово-морських сил. Ми також забезпечимо інші спроможності - мости й переправи, а також системи РЛС,

– сказала вона.