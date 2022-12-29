Російські кораблі продовжують чергування в морі, але "Калібрів" стало менше, – Братчук

Російські окупанти зранку 29 грудня вчергове масовано обстріляли Україну ракетами, зокрема з акваторії Чорного моря. Наразі російські кораблі продовжують чергування в морі.

Про це 24 каналу розповів речник Одеської ОВА Сергій Братчук. Він додав, що вранці в акваторії Чорного моря перебували ворожі кораблі, які сумарно мали 20 ракет типу "Калібр".

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"Калібрів" стало менше

Зокрема, зранку в морі було два російських надводних кораблі, а потім до них долучився один підводний човен. Братчук повідомив, що наразі ворожі кораблі можуть йти до бухт поблизу Севастополя, що в окупованому Криму.

Там російські загарбники, ймовірно, планують поповнити боєкомплект. Це може зайняти певний час.

"Калібрів" стало таки менше, аніж це було один – два місяці тому,

– зауважив речник Одеської ОВА.

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Окупанти атакували Україну 69 ракетами

Деталі про масовану терористичну атаку розповів Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Він повідомив, що росіяни запустили по території нашої держави 69 ракет. Завдяки неймовірній роботі протиповітряної оборони України вдалося збити 54 ворожі крилаті ракети.

"Агресор здійснив пуски крилатих ракет повітряного та морського базування, зенітних керованих ракет до ЗРК С-300 по об'єктах енергетичної інфраструктури нашої країни. За попередніми даними, всього було застосовано в ударі 69 ракет. Силами та засобами Сил оборони України знищено 54 ворожі крилаті ракети", – заявив Залужний.

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