Кораблі швидко відгребли на інший бік узбережжя, – Арестович про наслідки знищення "Москви"

Нещодавно українсь ЗМУ потопили російський крейсер "Москва". одразу після цього інші кораблі дуже швидко відпливли га інший бік Кримського узбережжя.

Про це розповів радник глави Офісу Президента Олексій Арестович в ефірі 24 каналу.

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За його словами, російські кораблі відгребли дуже швидко після того, як зрозуміли, що ми вдарили по “Москві.

Вони відгребли подалі від Севастополя на інший бік Кримського узбережжя. Тому що бояться, що "Нептуни" долетять і до них,

– заявив Арестович.

Він каже, що українське Міністерство оборони жартома попросило Туреччину пропустити додаткові російські кораблі через Босфор, щоб наш "Нептун" міг попрактикуватися.

Перше відео підбитого крейсера "Москва" після потужного удару:



Радник глави ОП повідомив, що у Чорноморського флоту Росії є гарна традиція – “в будь-якій незрозумілій ситуації затоплюватися”.

"Я пропоную їм зробити це втретє. Бо, по-перше, втрата флагмана "Москви" дуже символічний удар. По-друге, це принципово змінило розстановку сил в басейні Чорного моря не на користь Росії", – наголосив він.

Арестович переконує, що втопити "Москву" – це теж, що одним ударом знищити цілу танкову дивізію.

Там залишилися невеликі фрегати та інші кораблі, але це вже не той Чорноморський флот, у якого була "потужна парасоля" ППО та можливість бити крилатими ракетами, що забезпечувала "Москва"

– запевнив він.

Арестович каже, що тепер "Москва" – це дайверський об'єкт на дні Чорного моря і наш міністр оборони запросив всіх "пониряти" після війни.

За попередніми даними радника глави ОП, там загинуло не менше третини екіпажу. Частину вони врятували, але їх зараз допитують ФСБ, чи не було зрадника на борту.

До слова, мати вцілілого матроса з "Москви" розповіла, що на борту крейсера перебували близько 510 людей. Син сказав про 40 загиблих. За його словами, загинули всі, хто був на палубі, у рубці, на вахті, бо удар стався якраз по палубі. Окрім того, є постраждалі, у них здебільшого відірвані кінцівки.

Дивіться повне інтерв'ю з Олексієм Арестовичем: