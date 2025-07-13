Заблукали у болотах біля Білорусі: чоловіки без документів шукали порятунку в ДПСУ

Двоє мешканців Запоріжжя незаконно потрапили в прикордонну зону Рівненщини й заблукали в болотах. Вони звернулись до ДПСУ по допомогу.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на Державну прикордонну службу України.

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Як чоловіки з Запоріжжя потрапили до кордону з Білоруссю?

У ніч проти 13 липня двоє чоловіків звернулись до ДПСУ, бо заблукали в болотах на Рівненщині та потребували допомоги.

На місце одразу вирушив патруль, який за короткий час виявив двох чоловіків у мокрому одязі, знесилених і змерзлих. Їм надали медичну допомогу, зараз немає загрози їхнім життям. Однак пояснити причини перебування в цій місцині вони не змогли.

У прикордоння на Рівненщині жителі Запоріжжя потрапили незаконно, не маючи належних документів та відповідних перепусток у прикордонну смугу,

– йдеться в повідомленні.

Фігуранти нестимуть відповідальність за порушення прикордонного законодавства. Правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту.

У ДПСУ також нагадали, що прикордонна зона з Білоруссю має обмеження, замінована та є небезпечною для перебування без дозволу.

Нагадаємо, 19-річного хлопця зі Львова затримали на пункті пропуску "Тиса" під час його 13-ї спроби нелегально перетнути кордон з Угорщиною. Парубок не мав документів і прагнув виїхати до Євросоюзу у пошуках кращого життя.