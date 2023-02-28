Україна розширить кордон з Росією та Білоруссю: що кажуть у ДПСУ

Україна розширить і замінує кордон з Росією та Білоруссю. Зокрема, визначать особливу територію, яка сягатиме 2 кілометрів.

Про це розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телемарафону, повідомляє 24 Канал.

До теми Україна розширить і замінує стратегічну смугу кордону з Білоруссю та Росією

Нагадаємо, Верховна Рада проголосувала за проєкт закону 7475 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту державного кордону". Його підтримали 310 нардепів.

Зміни передбачають встановлення спеціального контрольованого режиму в прикордонних районах.

Також – визначення особливої території на 2 кілометри вздовж українсько-російського та українсько-білоруського кордону. Її мають замінувати.

Ініціатива врегульовує діяльність сил оборони на кордоні. Це стосується і воєнного, і мирного часу.

Крім того, нововведення стосуються й інших заходів. Зокрема, щодо іноземців, які намагаються незаконно перетнути кордон.

Що означає "особлива смуга" територій

Демченко пояснив щодо особливої смуги території. На кордоні з іншими сусідами, ця смуга може сягати 30 – 50 метрів, а на кордоні з Росією та Білоруссю – до 2 кілометрів.

Земельні ділянки на цій території передають у власність військовим частинам прикордонслужби. Захисники облаштують їх, аби убезпечити території від можливих атак ворога.