Україна розширить кордон з Росією та Білоруссю: що кажуть у ДПСУ
Україна розширить і замінує кордон з Росією та Білоруссю. Зокрема, визначать особливу територію, яка сягатиме 2 кілометрів.
Про це розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телемарафону, повідомляє 24 Канал.
До теми Україна розширить і замінує стратегічну смугу кордону з Білоруссю та Росією
Нагадаємо, Верховна Рада проголосувала за проєкт закону 7475 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту державного кордону". Його підтримали 310 нардепів.
- Зміни передбачають встановлення спеціального контрольованого режиму в прикордонних районах.
- Також – визначення особливої території на 2 кілометри вздовж українсько-російського та українсько-білоруського кордону. Її мають замінувати.
- Ініціатива врегульовує діяльність сил оборони на кордоні. Це стосується і воєнного, і мирного часу.
- Крім того, нововведення стосуються й інших заходів. Зокрема, щодо іноземців, які намагаються незаконно перетнути кордон.
Що означає "особлива смуга" територій
Демченко пояснив щодо особливої смуги території. На кордоні з іншими сусідами, ця смуга може сягати 30 – 50 метрів, а на кордоні з Росією та Білоруссю – до 2 кілометрів.
Земельні ділянки на цій території передають у власність військовим частинам прикордонслужби. Захисники облаштують їх, аби убезпечити території від можливих атак ворога.