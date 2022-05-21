На кордоні Білорусі та України окупанти нарощують системи радіоелектронної боротьби

На території Білорусі помітили нарощування техніки для проведення радіоелектронної розвідки та боротьби. Їх розміщують у прикордонних з Україною районах.

Таку інформацію повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України у ранковому зведенні за добу у своєму фейсбуці. Там зазначили, що ситуація на півночі України в цілому суттєвих змін не зазнала.

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У прикордонних населених пунктах Білорусі помітили збільшення техніки для радіоелектронної боротьби та розвідки. Імовірно, ворожі війська прагнуть проводити розвідувальну діяльність та обеззброїти українські війська, вивівши з ладу або придушивши нашу електроніку, а також засоби зв'язку та управління.

На Волинському та Поліському напрямках, у цілому, ситуація суттєвих змін не зазнала. Відзначається нарощування системи радіоелектронної розвідки та радіоелектронної боротьби у прикордонних з Україною районах,

– написали у повідомленні.

У Генштабі ЗСУ наголосили, що загроза ракетних та авіаційних ударів по цивільних та військових об'єктах України з території Білорусі зберігається.

Що таке РЕБ?

РЕБ (радіоелектронна боротьба) – це комплекс заходів та дій військ з виявлення систем та засобів управління військами та зброєю противника. В загальному вони взаємозв'язані за метою, завданнями, місцем та часом.

Основним завданням РЕБ є "осліпити" та "оглушити" противника, тобто знизити ефективність розвідки, застосування зброї та техніки, а також порушити управління військами.

Російський комплекс 1РЛ257 "Красуха-4" / фото Defence

Експерти у військовій справі дуже високо оцінюють стратегічне значення РЕБ.

Їх часто використовували у ході локальних війн у Південно-Східній Азії, на Ближньому Сході та в Югославії. Тоді успішне вирішення завдань радіоелектронної боротьби безпосередньо впливало на хід та результат бойових дій.

Останні новини від розвідки США та Британії

Британська розвідка 20 травня повідомила, що з "Азовсталі" вийшло близько 1700 українських військових. Скільки ще українських воїнів продовжує залишатися на заводі – невідомо. У відомстві зауважили, що якщо російські війська захоплять Маріуполь, швидше за все, вони перекинуть сили з міста на інші напрямки на Сході.

На думку розвідки США, будь-яка зміна громадської думки стосовно війни в Україні не змусить Володимира Путіна змінити хід війни та зупинити її. На нього не сильно впливає громадська думка, переконані у відомстві.

Через провали у бойових завданнях у війні з Україною в Росії звільняють вищих командирів. Розвідка Британії зауважила, що впродовж кількох минулих тижнів своїх посад позбулися кілька високопоставлених командирів армії агресора.

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