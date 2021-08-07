Литва і Латвія борються з мігрантами із Білорусі: за добу повернули понад 250 осіб

На литовсько-білоруському кордоні триває надзвичайна ситуація з нелегальними мігрантами із Ірану, Іраку та Сирії. Упродовж доби майже 250 людей повернули до Білорусі, у Литву не впустили жодного нелегала.

Від п'ятниці, 6 серпня, литовські прикордонники посилено повертали мігрантів. Лише до обідньої пори "розвернули" 160 людей.

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Водночас зі сторони Білорусі спостерігають зростання кількості прикордонників. Ситуація поки що тримається у мирному руслі.

Пропустили жінку з дитиною

Працівники прикордонної служби зробили виняток лише для іракської жінки з неповнолітньою дитиною. Обох пропустили в Литву для надання медичної допомоги. У лікарні хлопчику поставили діагноз гіпотермія.

Загалом упродовж року через Білорусь до Литви спробувало потрапили понад 4 100 нелегалів. Переважна більшість мігрантів – з Іраку.

Ситуація в Латвії

Після кількох тижнів надзвичайної ситуації на кордоні з Литвою, нелегалів почали ловили на кордоні з Латвією. За добу затримали 38 громадян, які спробували незаконно потрапити в Євросоюз.

Прикордонники Латвії не уточнили, мігрантів із яких країн затримали. Упродовж 4 та 5 серпня затримали 3 групи мігрантів з Іраку – 28 осіб, ще 5 попалися у п'ятницю, 6 серпня.