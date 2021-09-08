На кордоні з Білоруссю непізнані силовики за допомогою щитів виштовхують мігрантів до Литви
8 вересня 2021 , 18:05Читать новость на русском
Джерело:LRT
На литовсько-білоруському кордоні триває надзвичайна ситуація з нелегальними мігрантами з Ірану, Іраку та Сирії. Невідомі силовики за допомогою спецтехніки та щитів виштовхують людей у прибалтійську країну.
Щораз більший тиск зі сторони Білорусі викликає стурбованість. Відповідну заяву зробив заступник міністра внутрішніх справ Литви Арнольдас Абрамавічюс.
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Правоохоронець зазначив, що закриття кордону призвело до скорочення кількості біженців.
- За його словами, це питання обговорюється та узгоджується зі структурами ЄС.
Нам вдалося стабілізувати ситуацію. Одне з головних завдань держави – охорона державного кордону – виконується попри певні інсинуації,
– сказав Арнольдас Абрамавічюс.
- Триватиме вона до 10 листопада 2021 року.
Мігранти на кордоні Білорусі та Литви: що відомо
- ЄС запровадив санкції проти режиму Лукашенка після затримання Романа Протасевича.
- Диктатор на це заявив, що "Білорусь більше не стримуватиме потоки нелегалів до Європи".
- Однак фактично білоруські прикордонники активно сприяють перетину кордонів мігрантів.
- Вони пропускають біженців через свій кордон до польського та литовського, а назад – ні.