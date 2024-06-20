Білорусь скаржиться, що на кордоні побільшало українських військових: що кажуть у ДПСУ

Держприкордонкомітет Білорусі заявив, що фіксує збільшення угруповання українських військових на кордоні з Україною. У ДПСУ прокоментували це.

Збройні Сили України здійснюють захист суверенної території від агресора і жодних провокацій у цьому немає. Про це заявив речник Державної прикордонної служби України полковник Андрій Демченко

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У Білорусі побідкалися на збільшення кількості українських бійців на кордоні

Останнім часом у зоні відповідальності Житомирського прикордонного загону Держприкордонслужби України фіксується збільшення угруповання українських збройних формувань, зокрема сил спеціальних операцій і спецпідрозділів ГУР МО,

– йдеться у повідомленні Держприкордонкомітету Білорусі.

Там невдоволені тим, що на суміжній території концентруються різні підрозділи, зокрема з важким озброєнням: МТЛБ, БМП, включно з американськими "Бредлі", реактивні системи залпового вогню HIMARS, гаубиці М777, зенітні самохідні установки "Гепард" німецького виробництва, а також інші засоби ураження.

Також у Білорусі зазначили, що "всі провокації на кордоні будуть негайно припинятися" та наголосили буцімто прикордонна служба країни на кордоні з Україною "несе службу в посиленому режимі".

Що відповіла ДПСУ

Добре, що прикордонний комітет Білорусі обізнаний з тим, що Україна захищає і захищатиме свої території від нападок ворогів. І це, власне, забезпечується Силами оборони України з різних підрозділів і з застосуванням всього наявного озброєння,

– наголосив Андрій Демченко.

Речник ДПСУ також додав, що наша держава також нарощує оборонні фортифікаційні спроможності на кордоні з Білоруссю. І жодних провокаційних дій в цьому не має.

На відміну від Білорусі, яка, попри всі запевняння, підтримала країну-терористку в нічим не спровокованій війні та 24 лютого 2022 року зробила найголовнішу провокацію, дозволивши військам Росії зайти в Україну зі своєї території.

За його словами, поки Білорусь підігруватиме злочинним діям Кремля, цей напрямок залишатиметься загрозливим, тому українські прикордонники робитимуть все необхідне, аби посилювати захист країни.

"А що робити з окупантами, які заходять на нашу землю, українські воїни добре знають. Заява прикордонкомітету Білорусі з попередженням про якусь недопустимість провокацій на українсько-білоруському кордоні дивує. Краще б вони упередили свою головну провокацію", – додав Демченко.