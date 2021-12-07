На кордоні з Молдовою спіймали українців, обвішаних банками ікри

Українські прикордонники та митники у співпраці з молдовськими колегами виявили у двох українців понад півтори сотні банок з ікрою. Її "гурмани" намагалися замаскувати під одягом.

Українці подорожували рейсовим автобусом, який їхав за маршрутом Одеса – Кишинів. У Молдову він прямував через пункт пропуску Паланка – Маяки – Удобне.

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Прикордонники спіймали чоловіків з ікрою

Під час спільного українсько-молдовського прикордонно-митного контролю у чоловіків виявили 154 банки з червоною ікрою,

– зазначили у ДПСУ.

Делікатес 28-річний та 29-річний чоловіки несли просто на собі під одягом, примотавши до тіла поліетиленовою плівкою.

Ікру українці везли дідусю у Молдову

За словами українців, смаколики вони везли для дідуся в Молдову. Та оцінити смакові якості та корисні властивості ікри лосося і горбуші дідусю не вдасться. Адже "святкову передноворічну доставку" зірвали на українсько-молдовському кордоні.

Делікатес вилучили представники молдовської митної служби. Оскільки "геніальний план" чоловіків провалився, вони відмовилися продовжувати свою подорож та повернулися на територію України.

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