На кордоні з Польщею відкрили оновлений пункт Краковець – Корчова

Відтепер перетинати кордон через пункт пропуску Краковець – Корчова стане суттєво легше. Все через те, що там збільшили кількість смуг для вантажівок з 4 до 10.

До того ж там створили 6 павільйонів для митного і паспортного контролю. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

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Це перший етап проєкту "Відкритий кордон", який реалізовують у межах домовленостей президентів України та Польщі. Усього за 10 днів пропускну спроможність на цьому пункті пропуску збільшили на 50%. Надалі там облаштують ще 5 пунктів для вантажівок, а також збудують новий автобусний термінал.

Президент України сказав, що цей тиждень буде визначальним: ми почуємо відповідь від Європейського Союзу щодо статусу кандидата для України. Ми рухаємось у сторону Євросоюзу. І завдяки нашим польським друзям робимо видимі кроки до цього вже сьогодні,

– сказав Козицький.

Він констатував, що тепер перетинати кордон через ПП Краковець – Корчова буде суттєво легше. Також він подіваємося, що цього кордону скоро не буде.

"Наразі ж продовжуємо працювати спільно з польською стороною, щоб позбутися вузьких місць на західному кордоні та покращити логістику в напрямку Україна – Польща та ЄС", – додав голова Львівської ОВА.

Чому це важливо

В Мінінфраструктури пояснюють, що необхідність проєкту викликана блокадою українських портів та наступним різким зростанням навантаження на сухопутні пункти перетину кордону. Через це черги становлять від 3 до 25 км на певних ділянках кордону.

До слова нещодавно у пункті пропуску Рава-Руська, що розташований на кордоні з Польщею, відновили будівництво пішого переходу. Завершити будівництво планують до кінця року.

Оновлений пункт Краковець – Корчова / Фото Максима Козицького

Українці масово повертаються додому

За час цієї активної фази війни, з України виїхало понад 7,6 мільйона українців, а повернулись – 4,8 мільйона. Це дуже хороший показник, який нівелює той ризик, про який всі так активно говорили, мовляв – українці вже не повернуться додому.

Про це 24 каналу розповів радник міністра внутрішніх справ України Віктор Андрусів. Він також додав, що до України станом на кінець травня, за приблизними підрахунками, вже повернулось понад 60% людей.

За словами радника Монастирського, в столиці знову затори, знову важко припаркувати авто у центрі міста – повернення людей дуже відчувається. Навіть, якщо взяти до уваги Харків – близько тижня його не обстрілювати і харків'яни за цей час так само масово повертались до міста.

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