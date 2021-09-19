На кордоні Польщі та Білорусі знайшли тіла трьох людей: що кажуть у Мінську
Джерело:Твітер Прикордонної служби Польщі
Польські прикордонники виявили три тіла на кордоні з Білоруссю. За розслідування справи взялась прокуратура. Наразі особи загиблих не встановили.
Від білоруської сторони жодної інформації та коментарів немає – щодо цих трьох тіл.
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У Білорусі неподалік кордону знайшли тіло громадянки Іраку
Проте вже 19 вересня Слідчий комітет Білорусі повідомив про те, що поблизу кордону з Польщею виявили мертвою громадянку Іраку. Жінці було 39 років. Загибла була без взуття. Попередня версія смерті – переохолодження.
Наразі у Гродненській області тривають слідчі дії, призначили низку експертиз. Вже після цього білоруські правоохоронці обіцяють оприлюднити результати розслідування.
Польща оголосила надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю
Зазначимо, що через наплив мігрантів зі сторони Білорусі влада Польщі оголосила надзвичайний стан на кордоні. Відповідне рішення ухвалив президент країни Анджей Дуда.
Де діє надзвичайний стан:
- на території Підляського воєводства – на північному сході країни;
- у Люблінському воєводстві – у східній частині країни.
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Лукашенко заявив, що не стримуватиме мігрантів
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко після введення санкцій проти Мінська заявив, що не стримуватиме навалу мігрантів в Європу. Найбільше від цього потоку страждають Литва та Польща. У Варшаві навіть пропонують звести паркан висотою 2,5 метра на кордоні.
Текст повідомлення Прикордонної служби Польщі:
Сьогодні, 19 вересня, у прикордонному районі з Білоруссю знайшли тіла трьох людей. Подальші дії у цій справі здійснює прокуратура.