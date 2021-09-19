На кордоні Польщі та Білорусі знайшли тіла трьох людей: що кажуть у Мінську

Польські прикордонники виявили три тіла на кордоні з Білоруссю. За розслідування справи взялась прокуратура. Наразі особи загиблих не встановили.

Від білоруської сторони жодної інформації та коментарів немає – щодо цих трьох тіл.

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У Білорусі неподалік кордону знайшли тіло громадянки Іраку

Проте вже 19 вересня Слідчий комітет Білорусі повідомив про те, що поблизу кордону з Польщею виявили мертвою громадянку Іраку. Жінці було 39 років. Загибла була без взуття. Попередня версія смерті – переохолодження.

Наразі у Гродненській області тривають слідчі дії, призначили низку експертиз. Вже після цього білоруські правоохоронці обіцяють оприлюднити результати розслідування.

Польща оголосила надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю

Зазначимо, що через наплив мігрантів зі сторони Білорусі влада Польщі оголосила надзвичайний стан на кордоні. Відповідне рішення ухвалив президент країни Анджей Дуда.

Де діє надзвичайний стан:

на території Підляського воєводства – на північному сході країни;

у Люблінському воєводстві – у східній частині країни.

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Лукашенко заявив, що не стримуватиме мігрантів

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко після введення санкцій проти Мінська заявив, що не стримуватиме навалу мігрантів в Європу. Найбільше від цього потоку страждають Литва та Польща. У Варшаві навіть пропонують звести паркан висотою 2,5 метра на кордоні.

Текст повідомлення Прикордонної служби Польщі:

Сьогодні, 19 вересня, у прикордонному районі з Білоруссю знайшли тіла трьох людей. Подальші дії у цій справі здійснює прокуратура.