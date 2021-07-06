На кордоні Польщі почали затримувати мігрантів з Білорусі

6 липня 2021 , 17:18
Читать новость на русском

Джерело:

Прикордонна служба Польщі

На початку липня Литва оголосила екстремальну ситуацію через мігрантів. Наразі за незаконний перетин кордону з Білоруссю затримали 40 осіб в Польщі.

Спочатку прикордонники Підляшського відділення затримали 19 іноземців. Особи не мали жодних документів, які дозволили б їм залишатися на польській території.

До теми На кордоні Литви й Білорусі силовики відкрили вогонь через нелегальних мігрантів

Невдовзі повідомили про затримання ще 21 особи. За інформацією прикордонної служби Польщі, 40 затриманих людей є громадянами Афганістану, мовиться про:

  • 6 дітей;
  • 21 чоловіка;
  • 13 жінок.

Наразі людей відправили до міграційного центру, де вони перебуватимуть до рішення суду. Про масовий незаконний перетин кордону з Білорусі вже повідомляли в Литві.

Нелегальні мігранти на кордоні з Білоруссю: головне

  • У травні самопроголошений президент Білорусі заявив, мовляв, "Мінськ досі зупиняв наркотики й мігрантів на кордоні з Литвою". Проте після міжнародної реакції на інцидент з літаком Ryanair не робитиме цього.
  • З початку 2021 року прикордонники Литви затримали вже 1232 нелегальних мігрантів з Білорусі. Це у 15 разів більше, ніж за увесь 2020 рік.
  • Здебільшого особи, які незаконно перетинають білорусько-литовський кордон, походять з Ірану, Іраку та Сирії. 
Автор: Жанна Клименко