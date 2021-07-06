На кордоні Польщі почали затримувати мігрантів з Білорусі
Джерело:Прикордонна служба Польщі
На початку липня Литва оголосила екстремальну ситуацію через мігрантів. Наразі за незаконний перетин кордону з Білоруссю затримали 40 осіб в Польщі.
Спочатку прикордонники Підляшського відділення затримали 19 іноземців. Особи не мали жодних документів, які дозволили б їм залишатися на польській території.
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Невдовзі повідомили про затримання ще 21 особи. За інформацією прикордонної служби Польщі, 40 затриманих людей є громадянами Афганістану, мовиться про:
- 6 дітей;
- 21 чоловіка;
- 13 жінок.
Наразі людей відправили до міграційного центру, де вони перебуватимуть до рішення суду. Про масовий незаконний перетин кордону з Білорусі вже повідомляли в Литві.
Нелегальні мігранти на кордоні з Білоруссю: головне
- У травні самопроголошений президент Білорусі заявив, мовляв, "Мінськ досі зупиняв наркотики й мігрантів на кордоні з Литвою". Проте після міжнародної реакції на інцидент з літаком Ryanair не робитиме цього.
- З початку 2021 року прикордонники Литви затримали вже 1232 нелегальних мігрантів з Білорусі. Це у 15 разів більше, ніж за увесь 2020 рік.
- Здебільшого особи, які незаконно перетинають білорусько-литовський кордон, походять з Ірану, Іраку та Сирії.