На кордоні Польщі почали затримувати мігрантів з Білорусі

На початку липня Литва оголосила екстремальну ситуацію через мігрантів. Наразі за незаконний перетин кордону з Білоруссю затримали 40 осіб в Польщі.

Спочатку прикордонники Підляшського відділення затримали 19 іноземців. Особи не мали жодних документів, які дозволили б їм залишатися на польській території.

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Невдовзі повідомили про затримання ще 21 особи. За інформацією прикордонної служби Польщі, 40 затриманих людей є громадянами Афганістану, мовиться про:

6 дітей;

21 чоловіка;

13 жінок.

Наразі людей відправили до міграційного центру, де вони перебуватимуть до рішення суду. Про масовий незаконний перетин кордону з Білорусі вже повідомляли в Литві.

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