У Росії недолуго пояснили своє бажання посунути кордони в Балтиці
Росія продовжує свою загарбницьку риторику щодо перегляду кордонів у Балтійському морі. Речниця міністерства закордонних справ країни-агресорки заявила, що це має лише "технічний характер".
Росіяни знову використовують цинічну та агресивну риторику щодо перегляду координат державного кордону у Балтійському морі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пропагандистські росЗМІ. Ворог, скоріш за все, вирішив продовжити гібридні нападки на країни-члени НАТО, з якими має спільний кордон у морі.
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Російське МЗС знову "увімкнуло дурня"
Речниця ворожого відомства Марія Захарова, удаючи наївність та щире нерозуміння, заявляє, що "пропозиція Міноборони оновити координати кордону на Балтиці має технічний характер".
Крім того, вона виправдовує гібридну агресію проти сусідніх країн тим, що "така робота дозволяє з найбільшою точністю визначати координати місцевості на тлі зміни природних обставин із часом".
Росія поклала хиже око на Балтійське море
- 21 травня російський уряд в односторонньому порядку ухвалив рішення щодо змін кордонів з Литвою та Фінляндією. Ці зміни країна-агресорка хоче впровадити в Балтійському морі.
- Російське міноборони планує визначити частину вод на сході Фінської затоки та поблизу міст Балтійськ і Зеленоградськ у Калінінградській області своїми внутрішніми морськими водами. Кордони з Литвою також планують порушити.
- У МЗС Фінляндії та Литви відреагували на агресивну риторику росіян. Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що створення плутанини – це гібридний вплив. Очільник литовського МЗС Ґабріелюс Ландсберґіс закликав дати тверду відповідь Росії.
- Згодом проєкт ухвали російського уряду про перегляд географічних координат держкордону, опублікований у вівторок, 21 травня, на наступний день зник з порталу нормативних актів.