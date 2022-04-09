На кордоні слід поставити "непрохідну стіну": у Сумській ОВА оцінили загрозу повернення росіян

Глава Сумської ОВА Дмитро Живицький заявив, що на кордоні з Росією потрібна стіна, набір технічних споруд. Зокрема такі методи мають бути непрохідними для окупантів.

Відповідну інформацію у інтерв'ю розповів глава Сумської ОВА після звільнення Сумщини від окупантів. Проте політик пояснив, що, на жаль, біля кордону ще багато військ Росії.

Зауважте Окупанти повністю вивели підрозділи своїх військ з Сумщини

Від окупантів треба збудувати потужні споруди на кордоні

Дмитро Живицький розповів, що Україна частково контролює кордон, проте частково він ще відкритий.

"У нас протяжність кордону одна з найбільших з країною-агресором. Це 564 кілометри, і контролювати таку ділянку вкрай проблематично", – пояснив посадовець.

Додав, що загроза повернення російської армії залишається дуже великою.

Ми спостерігаємо велике скупчення російських військ поблизу кордону з Україною у Сумській області. Але ми готуємося до "гарячого прийому", якщо вони захочуть знову піти через Сумську область. Але не рекомендуємо їм,

– пояснив політик.

Зокрема на Сумщині укріплюють блокпости, опорні пункти, і розуміють, що на найближчі роки, навіть якщо Україна швидко виграє війну, якщо не буде політичної та ідеологічної зміни в Росії, то лишатися у стані спокою не можна. На думку Дмитра Живицького:

"необхідно будувати таку собі лінію Маннергейма, укріплювати кордон;

має бути фізична стіна, яка буде непрохідною. Тобто такий набір технічних споруд, аби було неможливо сюди зайти;

також має бути серйозна система протиповітряної оборони".

"Бо те, що наші міста бомбардуються і обстрілюються з повітря, – це серйозна проблема. Ми не можемо бути впевненими, що це не повториться знову", – запевнив Дмитро Живицький.

Дивіться також: для чого Путіну Маріуполь?: відео