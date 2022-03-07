На кордоні з Угорщиною у роботі пункту пропуску "Дзвінкове" є зміни

У роботі пункту пропуску "Дзвінкове", що на кордоні з Угорщиною, є певні зміни. Вони стосуються оформлення осіб та транспортних засобів.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі. Зокрема, оформлення людей та транспорту у вказаному пункті пропуску відбуватиметься з 8:00 до 00:00 години щодня.

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У Держприкордонслужбі закликали громадян, які планують поїздки за кордон, врахувати оновлену інформацію.

До слова, Угорщина запровадила для українців безплатний проїзд своєю залізницею.

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