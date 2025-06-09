Майже 170 тисяч доларів від ухилянтів: організатори схем втечі придумують все нові методи

Українські прикордонники фіксують, що до повномасштабного російського вторгнення затримували в основному іноземних громадян. Нині ситуація змінилася і тепер серед порушників здебільшого українці призовного віку.

В ДПСУ зазначають, що якщо раніше вони обирали для перетину кордону річку Тису, то після численних жертв тепер віддають перевагу лісам та гірській місцевості. Детальніше про те, чому і цей варіант є вкрай небезпечним розповідає 24 Канал в межах програми "Кордон.UA".

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Серед викликів дикі тварини та мінлива погода

Найбільша небезпека для порушників у гірському прикордонні – зовсім не прикордонники, а погодні умови й зграї диких тварин. Прикордонник Данило Бабейко розповів, що ділянка кордону, де він служить, простягається на 20 кілометрів. Найвища точка, на яку щодня підіймається прикордонний наряд – 1134 метри над рівнем моря.

У нас їх тут дуже багато різних. Починаючи від вовка, закінчуючи ведмедем, дикими кабанами. З мирних: олені, косулі. Гадюк тут багато,

– розповів Данило Бабейко, прикордонник.

В прикордонників був службовий пес Вегас: розумний, кмітливий, вправно міг затримувати порушників кордону. Одного дня, коли о 7 ранку на території сусідньої країни завили вовки, пес зірвався з повідця і побіг туди. Згодом польські прикордонники повідомили своїм українським колегам, що чотирилапого роздерли вовки.

Окрім диких тварин загрозливим в гірській місцевості є мінлива погода: то спека, то шквальний вітер з грозами. Прикордонник Денис Ращик зазначив, що зараз в теплу пору року, коли всюди зелень, порушники користуються цим. З його слів, обстановка починає ставати динамічнішою, спостерігається вже кілька затримань і прогнозується, що надалі їх побільшає.

До чого вдаються порушники

Втікачі охоче обирають для перетину кордону населені пункти Закарпаття. Серед таких – селище Гуняді Берегівського району, звідси до Угорщини можна дійти пішки. Днями прикордонний БпЛА зафіксував затримання групи молодиків, які намагалися це зробити.

Організаторами підпільної "турагенції" виявилися двоє місцевих жителів. Через соцмережі вони шукали потенційних клієнтів, які бажають покинути Україну. Охочих збирали у місті Берегове та забезпечували житлом. Вартість такого "трансферу" становила від 7 до 15 тисяч доларів. Загалом організатори схеми переправлення чоловіків за кордон мали б розбагатіти майже на 170 тисяч.

В ДПСУ зазначають, що не у всіх є такі гроші, тому більшість українців призовного віку, які хочуть незаконно перетнути кордон, самостійно малюють собі маршрути.

Найбільша кількість людей – це ті, хто йде навмання. Придумали, по мапі подивилися, що там дорога, недалеко до кордону. Але вони не розуміють, що ми ж бачимо, що це загрозливий напрямок. Там посилені наряди, технічні засоби,

– пояснив Денис Ращик, прикордонник.

Днями в підрозділ Дениса доставили чоловіка, якого затримали прикордонні оперативники в одному із селищ неподалік Ужгорода. Вони повідомили, що затриманий причетний до схеми незаконного переправлення чоловіків через кордон.

"Показали якісь відосики, не знаю, що це. І через те я тут. Зараз адвокат мій розбирається. Типу когось переводив... Мене там не було. Я не знаю, може поплутали. Може кому я дорогу перейшов. Хоча навряд, може хотіли закрити справу, скинули на мене", – озвучив затриманий.

Того ж дня до прикордонників потрапив ще один молодик, він їхав на моноколесі. Аби не викликати до своєї персони ні найменшої підозри, хлопець речей з собою не взяв. Коли виїхав за межі Ужгорода, його одразу зафіксував безпілотник. До кордону затриманий не доїхав всього 300 метрів.

Прикордонник Денис Ращик наголосив, що серед затриманих не тільки ті, хто прагнуть покинути Україну, є випадки протилежні. Ситуації, коли люди навпаки поверталися додому, з його слів, не рідкість.

Вони у свій час незаконно перетнули кордон, зрозуміли, що їх там ніхто не чекає, вони там нікому не потрібні, там роботи немає, ставлення в рази гірше, ніж в нас тут. Люди поверталися,

– розповів працівник ДПСУ.

Тих, хто не бачить себе в Україні, прикордонник Денис Ращик зустрічає щодня. Більшість затриманих на цій ділянці доставляють у його підрозділ. Він підсумував, що з настанням тепла таких "гостей" стає більше.