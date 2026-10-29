Показовий гуманізм на тлі вбивств: навіщо Кремлю насправді потрібен був коридор в Олешках

Росія намагається використати гуманітарний коридор в окупованих Олешках як власну пропаганду перед Дональдом Трампом. Олег Лісний зазначив, що Кремль демонструє фальшивий гуманізм, поки вбиває цивільних в інших регіонах.

За словами Олега Лісного в ефірі 24 Каналу, успішний запуск місії є результатом тривалої та системної роботи України та міжнародних партнерів на всіх рівнях. Водночас російська пропаганда намагається цинічно видати це за особисту заслугу першої леді США Меланії Трамп.

Навіщо Кремль маніпулює домовленостями

Олег Лісний зауважив, що Москві наразі вкрай важливо продемонструвати Дональду Трампу показовий гуманізм і нібито готовність іти на локальні компроміси.

Росіяни завжди використовують будь-який привід для проведення ІПСО. Вони демонструють Трампу, що можуть іти назустріч та локально припиняти бойові дії. Але терорист завжди використовує заручників з однією метою – привернути увагу та натиснути на владу,

– підкреслив політолог.

Аналітика Олега Лісного: дивіться відео

Обстріли міст на тлі гуманітарного коридору

Експерт звернув увагу на цинічну поведінку окупантів: одночасно з роботою коридору в Олешках ворог завдав прицільних ударів по цивільних об'єктах у Дніпрі, Харкові, Чернігові та Запоріжжі, забравши життя близько 20 людей.

Вони не можуть бути людьми навіть 52 години. З них лізе мерзотне, яке хоче крові. Росіяни прагнуть показати: тут ми домовилися і ми "добрі", а тут ви не домовлялися – і ми будемо вбивати. Українська сторона має чітко донести до Трампа та світової спільноти, що локальне перемир'я не має перекривати факти воєнних злочинів,

– наголосив Олег Лісний.

За його словами, події в Олешках свідчать про дієвість механізмів припинення вогню, проте для їх масштабування Сполучені Штати мають чинити жорсткий тиск безпосередньо на Кремль.

Раніше у Центрі вивчення окупації наголошували, що Росія погодилася на режим тиші в місті заради збереження діалогу з Трампом.