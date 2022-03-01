Коридори бойовиків для "евакуації": окупанти готують провокації в Маріуполі

Російські загарбники продовжують обстрілювати Маріуполь. Вони повідомляють про "коридори евакуації" для місцевих мешканців.

Міська влада Маріуполя повідомила, що окупанти готують диверсії. Вони поширюють інформацію про нібито "коридори для евакуації" жителів.

До теми Мета Росії зрозуміла – масова паніка, жертви серед цивільного населення, – Подоляк

"Це може бути підготовкою до великої диверсії. Вже фіксувалися факти, коли російсько-фашистські війська використовували мирних жителів як живий щит, щоб прорватися до українських міст", – повідомили у мерії.

Як можуть діяти російські вбивці

Влада міста зазначила, що росіяни можуть і навмисно атакувати колони мирних людей. Вони можуть робити це для пропагандистської картинки на російському телебаченні.

Путін шукає будь-які способи підняти бойовий дух демотивованих військових. Їх тут не чекають і клянуть. Український народ та армія чинять жорсткий опір та завдають російським фашистам величезних втрат,

– зазначили у міськраді.

Вони додали, що необхідну бути обережними та довіряти лише офіційним каналам. У разі створення гуманітарних коридорів для населення міська влада повідомить про це.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!