Коригувала вогонь по ТЕЦ у Києві, прикриваючись дитиною: СБУ затримала російську агентку

Співробітники контррозвідки СБУ змогли викрити й затримати ще одну агентку російських спецслужб просто в столиці України. Зловмисниця збирала дані для нового обстрілу енергетичної інфраструктури, зокрема проводила дорозвідку біля міських теплоелектроцентралей.

До того ж агентка ФСБ Росії стежила за державними й приватними підприємствами, які працюють безпосередньо на оборонну промисловість України. В СБУ зазначили, що вона передавала їхні координати для ракетних ударів.

Що відомо про діяльність коригувальниці у Києві?

За даними слідства, жінка проводила розвідувальні дії, маскуючи їх під прогулянки містом разом із малолітньою донькою. Щоб не привертати уваги, вона постійно змінювала одяг і поведінку на вулиці.

Насправді ж зловмисниця фіксувала стан енергетичної інфраструктури після нещодавніх ракетно-дронових атак Росія та збирала дані про підприємства оборонно-промислового комплексу.

Агенткою ворога виявилася продавчиня з однієї з торговельних мереж, її завербувала ФСБ. На контакт із російськими спецслужбами вона вийшла під час пошуку "швидкого заробітку" у телеграм-каналах.

Погодившись співпрацювати, жінка їздила містом і передавала інформацію для коригування можливих ударів по київських ТЕЦ та оборонних підприємствах.

За інформацією правоохоронців, жінка позначала координати об'єктів у Google Maps, після чого фотографувала потенційні цілі на телефон. Під час обшуків у неї вилучили смартфон, через який вона підтримувала зв'язок із куратором ФСБ, а також змінні SIM-картки.

Агентка Росії листувалася з "куратором": дивіться фото СБУ

Співробітники Служби безпеки України задокументували її діяльність і затримали за місцем проживання в Оболонському районі столиці.

Фігурантці оголосили підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. Мовиться про державну зрадц в умовах воєнного стану.

Наразі жінка перебуває під вартою без права внесення застави. У разі доведення провини їй загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

