Законопроєкт Зеленського: Корінними народами України є кримські татари, караїми та кримчаки

Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт, який визначає поняття "корінного народу" та закріплює, що такими в Україні є кримські татари, караїми і кримчаки.

Текст документу № 5506, зареєстрованого 18 травня 2021, оприлюднили на сайті парламенту.

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Корінний народ України – автохтонна етнічна спільнота, яка сформувалася на території України, є носієм самобутньої мови та культури, має традиційні, соціальні, культурні або представницькі органи, самоусвідомлює себе корінним народом України, становить етнічну меншість у складі її населення і не має власного державного утворення за межами держави,

– йдеться у законопроєкті.

Зокрема, корінними народами України, які сформувались на території Криму, є кримські татари, караїми та кримчаки.

Що пропонує президент

Президент Володимир Зеленський пропонує створити представницькі органи корінних народів, які б наділялися правом представляти корінні народи і приймати рішення від їх імені.

Проєкт закону також визначає гарантії щодо правового захисту від будь-яких дій, спрямованих на позбавлення ознак етнічної приналежності та цілісності як самобутніх народів, а саме:

позбавлення культурних цінностей;

виселення або примусове переміщення із місць компактного проживання в будь-якій формі;

примусову асиміляцію або примусову інтеграцію в будь-якій формі;

заохочення або розпалювання расової, етнічної чи релігійної ненависті, направленої проти них.

Президент Володимир Зеленський вніс законопроєкт як невідкладний для позачергового засідання Верховної Ради.

Додається, що ухвалення закону дасть можливість корінним народам України повною мірою володіти всіма правами людини та основоположними свободами, визначеними нормами міжнародного права, а також передбаченими у Конституції та законах нашої держави.