ТОП-3 корисних ґаджети для школярів

Незабаром розпочнеться новий навчальний рік і у батьків може виникнути запитання, які ж гаджети обрати своїй дитині до школи і чи потрібні вони взагалі. Техно 24 підготував підбірку корисних речей, які точно не будуть лишніми в школі.

"Розумні" годинники для дитини

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Смартфони вже давно є невід'ємною частиною нашого життя. Проте вони не лише здатні приносити користь, але й добряче відволікають від повсякденних справ. Часто батьки хвилюються через те, як же розумний пристрій вплине на успішність чада, проте хочуть постійно підтримувати зв'язок із дитиною. У таких випадках на допомогу можуть прийти смарт-годинники для дітей, які мають функцію дзвінків та трекінгу місцеположення власника (відзначимо, що таке рішення підійде, швидше, для дітей початкових класів та їх батьків).

Owly Smart Baby Watch Q50

Смарт-годинник Smart Baby Watch Q50 має у своєму розпорядженні функції телефону: у будь-яку мить ваша дитина зможе вам зателефонувати, натиснувши кнопку "1" або "2". Окрім того, маленький власник такого ґаджета може скористатися телефонною книгою, в яку зазвичай можна внести до 10 номерів.



Owly Smart Baby Watch Q50

Пристрій також має вбудований GPS-модем, який допоможе визначити актуальне місцеперебування дитини. Також за допомогою додатку SeTracker, можна відслідковувати рух дитини на власному мобільному пристрої.

Smart Baby Watch Q50 має на своєму корпусі окремо виділену кнопку SOS. При натисканні на неї ґаджет відправить тривожне повідомлення на три запрограмовані телефонні номери. Дитячий годинник має також функцію звукового моніторингу.



Smart Baby Watch Q50 відслідковує розташування вашої дитини

"Розумний" годинник дозволяє батькам визначити на гео-зони, за які дітлахам не варто виходити. І коли ваша дитина покине позначені межі ви отримаєте про це повідомлення. Окрім того, при втраті контакту з рукою дитини Smart Baby Watch Q50 одразу надішле на ваш телефон тривожне повідомлення.

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Серед особливостей смарт-годинника можна виділити функції фітнес-трекера. Він, як і повноцінні браслети, відслідковує кількість кроків, кількість спалених калорій та навіть має функцію моніторингу сну дитини. На екрані також доступна інформація щодо рівня заряду та звичні дата та час.

Smart Baby Watch Q50 можна придбати в 6 кольорах: білому, чорному, синьому, блакитному, зленому та рожевому. А коштує ґаджет близько 600 гривень.

Огляд Smart Baby Watch Q50 – дивіться відео

Xiaomi Mi Bunny Children Phone Watch 2C

Дитячий годинник Xiaomi Mi Bunny Children Phone Watch 2C, які і попередній, може не тільки показувати час, а й використовуватись замість телефону. Пристрій оснащений екраном PMOLED і виконаний в корпусі з силікону. Ремінець та сам корпус можна придбати в блакитному та помаранчевому кольорах. Варто зазначити, що ґаджет доволі легкий, адже важить всього 37,8 грама.



Xiaomi Mi Bunny Children Phone Watch 2C

Головною особливістю Mi Bunny Children є наявність слота для nano SIM. Тому годинник можна використати не лише для спостережень за часом, але й як телефон. За допомогою годинника ваша дитина зможе зателефонувати на один з десяти номерів, які записані в пам'ять пристрою.



Xiaomi Mi Bunny Children Phone Watch 2C має слот для nano SIM

Також годинник надає можливість надіслати сигнал про небезпеку, це можна зробити затиснувши одну із кнопок. Тоді батьки отримають координати дитини (адже пристрій також має, в наявності GPS модуль) і 7 секунд аудіозапису, що відбувається навколо дитини. З метою безпеки можна вказати, від яких номерів приймати вхідні дзвінки. Mi Bunny Children підтримує також Wi-Fi.

Наразі оголошена ціна Xiaomi Mi Bunny Children Phone Watch 2C – 31 долар (близько 810 гривень).

Огляд Xiaomi Mi Bunny Children Phone Watch 2C – дивіться відео

Електронна книга

Електронна книга може знадобитися не лише школярам, адже це надзвичайно зручно, коли всі ваші улюблені автори вміщуються в одному пристрої. Але для початку варто розібратися, як обрати найкращу "електронку" для себе та своєї дитини.

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Для початку варто визначитися із розміром та типом екрану. Відзначимо, що розмір екрану електронної книги може бути різноманітним (від 5 дюймів до 11,5 дюймів) і коли у першому випадку ви отримуєте пристрій розміром із смартфон, то у другому вам доведеться тримати в руках книжку розміром майже, як аркуш А. Втім, розмір дисплею залежить лише від уподобань користувача.



Електронна книга Sony Reader PRS-505 (дисплей 6 дюймів)

Ще одна важлива річ, на яку варто звернути увагу при виборі електронної книги тип дисплею. Він буває лише двох варіантів: E Ink (так званий електронний папір) та рідкокристалічний (LCD, TFT, який використовують для смартфонів, планшетів та ноутбуків). Звісно, E Ink набагато кращий для очей, адже практично не здійснює на них ніякого впливу і виглядає, ніби звичайний аркуш друкованої книги.



Skiff Reader (11,5 дюймів)

Також, при виборі електронної книги зверніть увагу на управління, чи має пристрій підтримку сенсорного управління. Проте цей пункт лише питання вашої особистої зручності. Окрім того, зверніть увагу на ємність акумулятора та об'єм вбудованого сховища. Відзначимо, що книги з E Ink дисплеєм значно енергоефективніші і не потребують батереї на 2 000 міліампер годин для оптимальної роботи.

PocketBook 626 Touch Lux 3

Пристрій отримав 6-дюймовий екран, який виконаний за технологією E Ink Carta і має роздільну здатність 1280 х 720 пікселів і підсвічування. Щільність пікселів становить 212 DPI. Шрифт насичений, чорний, чіткий, а підкладка не віддає жовтизною. Покриття сенсорне, тому можна працювати пальцями, або ж, якщо незручно перегортати, наприклад, в громадському транспорті, можна скористатися механічними клавішами. Сенсорна чутливість на високому рівні.



PocketBook 626 Touch Lux 3

Електронна книга отримала процесор, який працює на тактовій частоті 1 ГГц. Об'єм оперативної пам'яті складає 256 ГБ, а внутрішнього сховища, як зазвичай, виділено 4 ГБ, з яких доступно близько 3 ГБ. Також є слот для карти пам'яті, що дозволяє розширити внутрішню пам’ять до 32 ГБ.

PocketBook 626 Touch Lux 3 має сенсорне покриття дисплею

Для підключення до інтернету і скачування книг, легкого браузинга і роботи з DropBox є модуль Wi-Fi 802.11 b / g / n. Для зарядки і підключення до ПК надано роз'єм microUSB.

Придбати PocketBook 626 Touch Lux 3 можна за 3 900 гривень.

Amazon Kindle Oasis

Amazon Kindle Oasis отримала E Ink дисплей (Carta) з діагоналлю 7 дюймів та роздільною здатністю 1680 × 1264 пікселів (що дає щільність пікселів 300 DPI). При співвідношенні сторін 4: 3 збільшення діагоналі всього на 1 дюйм дає майже 30% приросту площі екрану, і треба сказати, це дуже сильно помітно, особливо при прямому порівнянні з попередніми рідерами компанії – починає здаватися, що у них діагональ насправді не більше 5 дюймів.

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У Kindle Oasis 2017 використовується процесор NXP i.MX7D (два ядра Cortex-A7), який працює на частоті 1 ГГц. Окрім того, новинка отримала 512 МБ оперативної пам'яті. Звичайна версія електронної книги оснащується модулем Wi-Fi 802.11n, більш просунута доповнена 3G-модулем з безкоштовним дата-трафіком.



Amazon Kindle Oasis

Що стосується внутрішнього сховища, тут Amazon пропонує два варіанти: з 8 і 32 ГБ внутрішньої пам'яті. Великий обсяг може бути корисний, якщо власник рідера також слухає аудіокниги – новий "оазис" отримав підтримку сервісу дистрибуції Audible (також належить Amazon) – причому, якщо користувач володіє як аудіо-версією книги, так і "друкованою", він може перемикатися між ними "на льоту" (тобто, наприклад, можна читати з екрану в транспорті, вийти з нього на вулицю і продовжити слухати в навушниках з того місця, на якому ви зупинилися).



Amazon Kindle Oasis дозволяє прослуховувати аудіокниги

Щоравда, у рідера немає ні роз'єму для підключення навушників, ні спікерів, так що слухати аудіокниги можна тільки в Bluetooth-навушниках.

Така електронна книга обійдеться вам в 6 300 гривень.

Планшет

Планшетні комп'ютери продовжують втрачати свою популярність серед користувачів. Все більше компаній випускають фаблети, які успішно заміняють планшети. Проте під час навчання такий девайс може виявитися справді корисним.

Sony DPT-CP1

Компанія Sony готує спеціальний планшет на основі Digital Paper під індексом DPT-CP1 із 10,3-дюймовим дисплеєм та дещо розширеним функціоналом, порівняно із старшою моделлю на 13 дюймів DPT-RP1 від Sony. А вже зараз всі бажаючі можуть здійснити попереднє замовлення нового девайсу.

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У новій моделі планшета на Digital Paper від Sony буде додана одна дуже корисна і цікава особливість – пристрій навчиться зчитувати ступінь тиску при натисканні користувачем на екран, будь то стилус або палець. Незважаючи на таку просту ідею, втілити її на Digital Paper не так-то й просто, проте Sony не осоромиться.



Планшет від Sony отримає кілька цікавих функцій

Зрозуміло, користувачам будуть доступні Bluetooth та Wi-Fi, які поширені в переважній більшості електронних книг формату E-Ink, які поступово втрачають популярність.



Порівняння планшетів з 10-дюймовим та 13-дюймовим дисплеєм від Sony

Повідомляється також стартова ціна пристрою, яка складе 600 доларів (близько 16 620 гривень), що на 100 доларів менше в порівнянні з попередньою старшою моделлю від Sony.

Xiaomi Mi Pad 4

Значно бюджетніший варіант планшетного комп’ютера пропонує китайський виробник.

Mi Pad 4 обладнаний процесором Qualcomm Snapdragon 660. Планшет з Full HD-екраном на 8 дюймів та співвідношенням сторін 16:10 оснащений також фронтальним об’єктивом на 5 Мп, основною камерою на 13 Мп, батареєю на 6000 мАг, функцією розпізнавання осіб, Bluetooth 5.0, пам’яттю на 32 або 64 Гб, LTE-модулем Wi-Fi.



Xiaomi Mi Pad 4

Зазначимо, що Xiaomi Mi Pad 4 з пам’яттю на 3/32 Гб обійдеться покупцем в 170 доларів (близько 4 452 гривні), на 4/64 Гб – в 215 доларів (близько 5 630 гривень), на 64 Гб – в 230 доларів (близько 6 023 гривні).



Xiaomi Mi Pad 4 має зручний та елегантний дизайн

Зараз на ринку достатньо бюджетних планшетів, електронних книг і годинників для дітей. Ми навели лише кілька прикладів, які, можливо, вас зацікавлять.

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