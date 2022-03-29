Корнієнко пояснив слова Зеленського щодо референдуму про нейтральний статус України

Президент України Володимир Зеленський під час інтерв'ю для російських ЗМІ заявив про можливий референдум, на якому б визначилася доля про нейтральний статус України. Перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко пояснив, про що саме йшлося.

В інтерв'ю Зеленський заявив, що лише народ України може приймати рішення щодо нейтрального статусу України. І зробити це можна лише на референдумі. Так значно швидше і простіше, аніж змінювати Конституцію України через Верховну Раду. Адже в Конституції України чітко прописано курс України до повноцінного члена Європейського Союзу та НАТО.

Читайте також Кулеба назвав головні цілі на майбутніх переговорах України та Росії в Туреччині

Я б говорив про те, що коли наш президент говорить про референдум, він говорить про те, що рішення, які пов'язані зі змінами тих чи інших геополітичних речей для України, участь в тих чи інших військово-політичних блоках, то це повинен підтвердити український народ. Щоб це була воля не лише політиків, політичних еліт, але й громадян,

– заявив Корнієнко.

Він нагадав, що на час війни в Україні заборонені будь-які референдуми та вибори. Це прописано в українському законодавстві. Відтак провести такий референдум, допоки на території України перебувають російські війська, є неможливим.

Натомість після закінчення війни провести такий референдум можна буде доволі швидко. Попри те, що є чимало організаційних питань. В першу чергу – щодо великої кількості переміщених осіб як всередині України, так і закордоном.

При цьому Корнієнко наголосив, що навряд чи український народ піде на будь-які поступки Росії після того, що її армія тут вчинила за місяць війни.