Корнієнко прокоментував можливі наслідки для Третьякової після слів про Полякова

Голова партії "Слуга партії" Олександр Корнієнко заявив, що нардепку Галину Третьякову можуть відсторонити з посади голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. Однак поки що від парламентарів жодної подібної ініціативи не надійшло.

За словами Корнієнка, для зняття Третьякової з посади потрібно внести зміни в постанову про комітети. Однак "Слуга народу" неоднозначно ставиться до можливості такої процедури.

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Однак у ситуації є нюанс

Олександр Корнієнко переконаний, що ситуація з Третьяковою доволі непроста. За словами голови "Слуги народу" слова нардепів поза парламентом чи засіданням комітету не є формальним приводом для зняття з посади голови комітету чи відсторонення від пленарних засідань Верховної Ради.

Наступні рішення щодо нардепки Третьякової прийматиме уже регламентний комітет парламенту.

Крім того, 18 жовтня на засіданні фракції розглянуть можливість виключення скандальної нардепки з лав президентської партії. Причиною є те, що частина нардепів обговорюють таку можливість.

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