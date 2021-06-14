Корнієнко розповів, скільки нардепів у Раді можуть підпасти під визначення олігарха

Представник "Слуги народу" впевнений, що голоси для ухвалення ініціативи у першому читанні будуть. Далі, за його словами, якщо хтось матиме пропозиції, зможе внести правки до другого читання.

Важливо Хто ж такі олігархи: повний текст законопроєкту Зеленського

Я думаю, коли мовиться про такий без перебільшення епохальний закон, то ми взагалі не маємо говорити про те, що може не вистачити голосів, що хтось буде сильно проти,

– наголосив депутат.

Що може змінитись у законопроєкті до другого читання

Корнієнко наголосив, що законопроєкт – фундаментальний, тож має досить широку рамку. За словами політика, критерії в ньому нібито виписані вузько, але там є речі щодо яких можуть бути дискусії. Наприклад, стосовно певних сум чи присутності в політиці.

Політик зауважив, що Ірина Геращенко заявила про альтернативний законопроєкт.

"Мені здається дуже важливим, щоби в альтернативному законопроєкті, в його перехідних положеннях не було конкретних прізвищ. Бо колеги з опозиції, з огляду на їхню риторику, можуть зазначити в ньому конкретні прізвища своїх лідерів, представників своєї партії", – прокоментував Корнієнко.

Скільки нардепів можуть потрапити під дію закону

За словами Корнієнка, ймовірно, в парламенті знайдуться 3 – 4 людини. Однак він запевняє, що річ не в прізвищах, а в підході, який цей закон запроваджує.