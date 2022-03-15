Корнієнко розповів, скільки нардепів виїхали з України
15 березня 2022 , 13:17Читать новость на русском
Майже 20 нардепів перебувають за межами України. При цьому 9 з них – у відрядженні в Раді Європи.
Про це розповів голова партії "Слуга народу" Олексій Корнієнко, повідомляє 24 канал. Він назвав лише приблизну кількість парламентарів.
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Є різні цифри, не буду зараз конкретизувати. Близько 20 народних депутатів не в Україні. Це депутати, які й до цього мали непатріотичні прояви, голосування і так далі,
– сказав Корнієнко.
Політик зазначив, що найближчим часом набуде чинності закон про колаборантів. Тоді Служба безпеки зможе "опікуватися" й нардепами-зрадниками.
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