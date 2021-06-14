Ми не голосуємо за "шкурні" питання, – у "Слузі народу" заперечують вплив Коломойського

Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що у фракції немає внутрішніх неформальних груп. Зокрема, і так званої групи олігарха Ігоря Коломойського.

Він заявив, що є багато інших "спільнот". Є і група Давида Арахамії, куди входить сам Корнієнко.

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Він ствердив, що немає також і людей, близьких до Олександра Дубінського. За його словами, зокрема, є такі так звані групи:

Культенка;

група Савченко;

група Халімона;

група Трухіна.

Про голосування "слуг"

Корнієнко вважає, що, проаналізувавши останні голосування, можна побачити, що "Слуга народу" загалом досить дружно голосує за найсуперечливіші законопроєкти. Навіть попри те, що виникає багато дискусій.

Думаю, що це і є відповідь на всі закиди про групи, підгрупи і так далі. Немає зараз ніяких відмінних позицій,

– наголосив він.

Втім, як глава партії додав, є відмінні позиції, коли є якась ідеологічна проблема. Наприклад, зі змінами до закону про мову щодо телебачення, кіно і стрімінгових платформ. Так само був закон про заборону героїзації нацизму.

"Ось тут є вплив великої ідеологічної групи, але вони точно не домовляються між собою – ці люди просто так мислять", – вважає Корнієнко.

Ми не голосуємо за "шкурні" питання, – Корнієнко

Політик вважає, що "слуги" менше займаються ідеологічними питаннями. А коли трапляються різні ситуації, вони швидко реагують.

Ми не голосуємо за якісь "шкурні" питання, як це робили минулі скликання Ради, вдаючи, що голосують за щось святе,

– наголосив він.

Про зовнішній вплив

Якщо говорити про зовнішній вплив, то найближчим часом, за словами Корнієнка, буде серйозний іспит для всіх – закон про олігархів. На його думку, тоді буде помітно, хто під впливом, а хто голосує, як йому підказує сумління і український народ.

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"Я думаю, що за останні пів року чітко видно, що люди, які, можливо, пробували влазити в певні відцентровані процеси, мабуть, переосмислили свої дії, подивилися на позицію президента, який жодного разу навіть натяку не дав про відхід від нашої програми, від тих цінностей, з якими ми йшли на вибори", – підсумував він.